Sollen wir uns noch Siezen?

PRO: Heinz Daxecker, Vorstand Knigge Gesellschaft Österreich

Heinz Daxecker, Vorstand Knigge Gesellschaft Österreich. Foto: picture people

Festzuhalten ist, dass man mit einem Sie zum Einstieg wenig falsch macht. Bedeutend ist, dass ein Sie eingefordert, das Du hingegen nur erbeten werden kann. Man ist nicht antiquiert, wenn man bei privaten oder beruflichen Erstkontakten mit einem Sie beginnt. Richtig, das Du kann warten.

Auch wenn es mehr und mehr hörbar ist, dass man sich ohne Umschweife duzt, die Standard-Anrede unter Erwachsenen sollte nach wie vor das Sie sein. Das Siezen hat nämlich gewichtige Vorteile: es erleichtert kritische Diskussionen, es schafft die nötige Distanz für eine professionelle Zusammenarbeit und es erhöht den Respekt und somit auch die Hemmschwelle für verbale Ausrutscher.

Kommt man im Unternehmen aber am Duzen nicht vorbei, so sollte man konsequent sein. Wer die meisten Kollegen duzt und nur einige wenige siezt, der bringt gewollt oder ungewollt zum Ausdruck, dass er mit letzteren nicht sonderlich gut klarkommt.

Wichtig ist, ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander dann erübrigt sich diese Frage. Oder: „Das können Sie halten, wie du willst“.

KONTRA: Jaqueline Hintermayer, Landjugend Niederösterreich

Jaqueline Hintermayer, Landjugend Niederösterreich. Foto: Sophie Balber

Nein ich stimme nicht zu, da es den Umgang mit vielen anderen Menschen vereinfacht. Man kommt leichter mit Personen ins Gespräch, wenn man sofort weiß, dass man die richtige Anrede wählt. Wie auch schon in früheren Generationen ändert sich die Umgangssprache ständig. Daher finde ich es in der heutigen Zeit nicht mehr angebracht, wenn man Leute siezt, da ich gerne allen Menschen auf Augenhöhe begegnen möchte. Auch in anderen Sprachen, wie der englischen, verzichtet man auf verschiedene Anreden.

Besonders merkwürdig ist es beispielsweise im beruflichen Alltag, wenn man mit manchen Kolleginnen und Kollegen das Du-Wort pflegt und mit anderen wiederum zum Sie greift. Dadurch können Missverständnisse und Distanzen entstehen. Meiner Meinung nach würde eine gleiche Anrede unseren Alltag vereinfachen und viele Dinge unkomplizierter machen.