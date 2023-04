Pro & Kontra Sollten Menstruationsprodukte in Österreich gratis sein?

Lesezeit: 3 Min MS Marlena Schilling NS Natalie Schmidt

Menstruationsprodukte wie Binden, Tampons und Schmerzmittel verursachen einer Frau im Laufe ihres Lebens hohe Kosten. Foto: Shutterstock / Volodymyr Maksymchuk, Volodymyr Maksymchuk

E ine Frau gibt in ihrem Leben durchschnittlich mehrere hundert bis einige tausend Euro für Perioden-Artikel aus. Für manche von ihnen ist das eine große finanzielle Belastung. In Schottland sind solche Produkte an öffentlichen Orten deshalb kostenlos erhältlich. Sollte Österreich nachziehen und Frauen Tampons, Binden und Co. kostenlos zur Verfügung stellen?

Pro: Hannah Pühringer, stellvertretende Sprecherin des Frauenkomitees der Bundesjugendvertretung Hannah Pühringer ist stellvertretende Sprecherin des BJV-Frauenkomitees. Foto: BJV Frauen müssen jedes Monat Geld für Menstruationsartikel wie Binden oder Tampons ausgeben und das, obwohl sie ohnehin überdurchschnittlich armutsgefährdet sind. Das ist eine spezifische Benachteiligung, die wir beseitigen wollen. Es darf nicht sein, dass die Periode vor allem junge Frauen vor finanzielle Herausforderungen stellt. An allen Orten, wo sich junge Menschen aufhalten, braucht es gratis Binden und Tampons, wie etwa in der Schule oder im Lehrbetrieb. 2021 wurde die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte zumindest von zwanzig auf zehn Prozent halbiert. Dafür hat sich die Bundesjugendvertretung stark gemacht. Wir plädieren aber dafür, Tampons und Binden kostenlos verfügbar zu machen. Denn es besteht die Gefahr, dass Unternehmen, die Periodenprodukte herstellen, die Steuersenkung nutzen, um den Preis anzuheben. Und mit der Teuerung werden Menstruationsartikel mehr denn je für viele zum Problem. Nur mit gratis Tampons und Binden, kann Periodenarmut nachhaltig bekämpft werden. Kontra: Rosa Ecker, Nationalratsabgeordnete und Frauensprecherin der FPÖ Rosa Ecker ist Frauensprecherin in der FPÖ Foto: Rosa Ecker Diese Diskussion führt an der Realität vorbei, es wird der Eindruck vermittelt, dass es keine zentraleren Themen gebe, die unbedingt angegangen werden müssten. Die gibt es aber: Frauen – wie Männer – erleben gerade eine massive Teuerungswelle. Familien, Alleinerzieherinnen, Pensionistinnen, sie alle müssen gerade jeden Cent fünfmal umdrehen und trotzdem bleibt am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig. Sinnvolle Politik zur Entlastung aller ist gefragt, nicht billiger Populismus. Um ein Beispiel zu nennen: Die Diskussion um den Unterhaltsvorschuss für alleinerziehende Frauen konnte die Bundesregierung bis dato nicht lösen. Und noch etwas: „Kostenlos“ schaut auch auf den ersten Blick gut aus, aber wenn der Staat für diese Produkte aufkommt, kommen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler insgesamt dafür auf. Und es dauert dann nicht lange, bis sich der Finanzminister diese Kosten über Steuererhöhungen in irgendeiner Form wieder zurückholt. Besser wäre es, wenn die Bundesregierung endlich Steuern senkt und damit auch Frauen somit mehr in der Geldbörse bleibt.