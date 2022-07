Verbessern Haustiere das Arbeitsklima im Büro?

Werbung

Hendrik de Jong, General Manager Mars Austria

Hendrik de Jong Foto: Mars Austria

Bei Mars sind Haustiere am Arbeitsplatz ein fester Bestandteil der Büroorganisation. Und das aus gutem Grund: Die tierischen Kollegen schaffen nicht nur ein angenehmeres Arbeitsumfeld, viele Beschäftigte bestätigen auch, dass sie mehr Freude an der Arbeit und sozialen Interaktionen haben.

Auch das Stresslevel wird reduziert. Laut einer aktuellen Studie von Mars sind Haustiere zudem ein wichtiger Aspekt der Work-Life-Balance geworden – ein Aspekt, den Unternehmen berücksichtigen sollten, wenn sie ihre Angestellten nach der Pandemie wieder zurück an den Arbeitsplatz holen wollen.

Kurz gesagt: Eine klare Stimme für Haustiere am Arbeitsplatz – vorausgesetzt, es gibt klare Regeln, die für ein friedliches Miteinander von Mensch und Tier sorgen. So können etwa durch die Einführung einer „Pet Policy“-Richtlinie viele Bedenken im Vorfeld ausgeräumt werden.

Peter Schenk, Leiter der Pulmologie am LK Hochegg

Peter Schenk Foto: LK Hochegg

Wenn es Allergikerinnen und Allergiker und/oder Personen mit Asthma im Büro gibt, kann das mitunter schwere Folgen haben. Von einer Rhino-Konjunktivitis (Nasen-Bindehautentzündung) bis zu einem schweren Asthmaanfall ist alles möglich.

Allergiker reagieren auf bestimmte Eiweißkörper, die den Haaren der Tiere anhaften, und zwar mitunter aus einigen Metern Entfernung! Selbst wenn das Tier gar nicht mehr im Büro ist, bleiben die Allergene dort – das betrifft übrigens auch Gäste im Büro. Eine Übertragung von Covid ist zwar bei Tieren kein Thema, aber sehr wohl von anderen Erkrankungen, wie Parasiten oder die bei Schwangeren gefürchtete Toxoplasmose.

Eine schwangere Kollegin sollte also das ins Büro mitgebrachte Tier nicht streicheln. Die Krankheit kann in seltenen Fällen durch Hunde übertragen werden, die mit Überträgern in Kontakt waren.