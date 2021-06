PRO: Laurenz Ennser-Jedenastik, Politikwissenschaftler am Institut für Staatswissenschaft in Wien

Laurenz Ennser-Jedenastik EXPA/Gruber

Österreich ist Hürden-Europameister! Ein Grund zum Jubeln? Mitnichten. Denn nirgendwo in Europa sind die Hürden für die Einbürgerung so hoch wie bei uns. Das hat dazu geführt, dass heute einer von sechs Menschen in unserem Land nicht die österreichische Staatsbürgerschaft hat – viermal so viel wie vor 30 Jahren!

Dieser Umstand schadet nicht nur den direkt Betroffenen, sondern auch unserer Gesellschaft insgesamt. Studien aus der Schweiz zeigen, dass die Einbürgerung sich positiv auf Einkommen, soziale und politische Teilhabe auswirkt. Wer Integration fördern will, senkt die Hürden für die Einbürgerung – und hebt damit dieses Potenzial.

KONTRA: Wolfgang Mazal, Professor am Institut für Arbeits- und Sozialrecht an der Uni Wien

Wolfgang Mazal C. Geserick

Durch die Menschenrechte ist gesichert, dass alle wesentlichen Lebensfelder unabhängig von der Staatsbürgerschaft geschützt sind. Staatsbürgerschaft ist praktisch nur für die die Ausübung des Wahlrechts entscheidend.

Ich meine, dass dazu Wissen um die Feinstrukturen der Gesellschaft und ihrer Institutionen notwendig ist. Diese Sozialisation gelingt im Regelfall nach vieljährigen Erfahrungen in der Gesellschaft, oder wenn Staatsbürger ihre Kinder im Hineinwachsen in die Gesellschaft begleiten.

Staatsbürgerschaft ist nicht nur ein formales Konstrukt, sondern lebt von der Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung in der demokratischen Partizipation!