VCÖ will mit Online-Karte für mehr Verkehrssicherheit sorgen

Im vergangenen Jahr haben der Bezirk Lilienfeld und die beiden Städte St. Pölten und Waidhofen a. d. Ybbs das Ziel erreicht, keine tödlichen Verkehrsunfälle zu verzeichnen. In beiden Städten gab es auch in den Jahren 2020 und 2021 keinen tödlichen Verkehrsunfall. Darüber informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ (Verkehrsclub Österreich), die nun gemeinsam mit der Bevölkerung aufzeigen will, wo es in den Gemeinden und Städten Verkehrsberuhigung braucht.

Bis zum 31. Mai kann die Bevölkerung in einer interaktiven Online-Karte Problemstellen eintragen. Laut VCÖ ist außerhalb des Ortsgebiets unter anderem Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen eine wichtige Maßnahme für mehr Verkehrssicherheit.

Interaktive Online-Karte

„Wenn es um tödliche Verkehrsunfälle geht, dann gibt es nur eine akzeptable Anzahl und die heißt null“, erinnert VCÖ-Expertin Lina Mosshammer. „Um die Sicherheit im Ortsgebiet zu erhöhen, möchten wir gemeinsam mit der Bevölkerung aufzeigen, wo es in den Gemeinden und Städten Gefahrenstellen gibt, beispielsweise zu hohes Tempo, und wo es Verkehrsberuhigung braucht“, erklärt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.

Bis 31. Mai können betroffene Anrainer, Pendler bzw. Bürger in einer interaktiven Online-Karte Straßenabschnitte im Ort markieren und eintragen, die potentziell gefährlich, überlastet bzw. verbesserungswürdig sind. Der VCÖ leitet dann die gesammelten Einträge an die zuständige Gemeinde bzw. zuständige Stadt weiter. Österreichweit haben seit Ende April Bürgerinnen und Bürger bereits mehr als 4.700 Einträge in der Online-Karte des VCÖ gemacht.

Verkehrsberuhigung verringert Unfallrisiko

Der VCÖ betont, dass eine Verkehrsberuhigung, etwa mehr Tempo 30 statt 50 und übersichtliche Übergänge sowie Maßnahmen für ein kind- und seniorengerechtes Verkehrssystem, die Zahl der Verkehrsunfälle im Ortsgebiet deutlich reduzieren könnte. „Derzeit erschwert die Straßenverkehrsordnung den Gemeinden und Städten ihre Bemühungen, durch Temporeduktion, die Verkehrssicherheit im Ort zu erhöhen. Bei Landesstraßen durch den Ort wird oft trotz teurer und zeitaufwändiger Gutachten der Antrag auf Temporeduktion abgelehnt, selbst bei Abschnitten im Schulumfeld oder vor Seniorenheimen“, weist VCÖ-Expertin Lina Mosshammer auf bestehende Hürden hin.

Änderung der StVO gefordert

Gemeinsam mit dem Städtebund sowie 139 Gemeinden und Städten, davon 25 aus Niederösterreich, fordert der VCÖ eine Änderung der StVO. Grund dafür: Die rechtlichen Voraussetzungen erschweren es, dass Städte und Gemeinden ohne Einschränkungen und Hindernisse Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet dort umsetzen können, wo sie es für sinnvoll erachten. "Es geht um die erhöhte Verkehrssicherheit aller Bürgerinnen und Bürger, aber vor allem um die Sicherheit unserer Kinder im Straßenraum ", unterstützt der Bürgermeister von Ernstbrunn, Horst Gangl, die VCÖ-Initiative.

Gefährliche Raserstrecken sollen zurückgebaut werden

Anders verhält sich eine Temporeduktion außerhalb des Ortsgebiets. Dort ist Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen eine rasch umsetzbare und kostengünstige Maßnahme, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Laut VCÖ wäre auch der Rückbau gefährlicher Raserstrecken wichtig. Für Jugendliche und junge Erwachsene sind zudem Nachtbusse und Anrufsammeltaxis eine wichtige Maßnahme, um schwere Unfälle insbesondere am Wochenende zu verhindern. „Immer wieder scheitern Discobusse oder Anrufsammeltaxis an der Finanzierung. Deshalb sollte ein Teil der Einnahmen aus Verkehrsstrafen dafür zweckgewidmet werden“, schlägt VCÖ-Expertin Mosshammer vor.

Ein Sicherheitsrisiko sind zudem fehlende Geh- und Radwege zwischen Siedlungen und dem nächstgelegenen Ortsgebiet. Fehlt ein Gehweg, müssen Fußgängerinnen und Fußgänger am Straßenrand gehen, was gefährlich ist. Dort, wo es diese Sicherheitsmängel gibt, braucht es laut VCÖ, rasch eine Verbesserung der Infrastruktur für die Fußgängerinnen und Fußgänger sowie für den Radverkehr.

Link zur Online-Karte: Check: Wo es Verkehrsberuhigung braucht (vcoe.at)