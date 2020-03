Die aktuelle Corona-Situation stellt jeden Einzelnen vor neue Herausforderungen und Probleme. Alleine ist es jedoch oft schwierig, für diese Lösungen zu finden oder Ideen durchzuplanen. Deshalb setzt „AustrianStartups“ und das Digitalministerium mit einem online Hackathon (Programmierwettbewerb) auf Schwarmintelligenz - denn es gibt österreichweit genügend Menschen, die mit ihren Expertisen, Erfahrungen und kreativen Ideen einen Beitrag zur Problemlösung leisten können. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von der FH St. Pölten, Smartup St. Pölten sowie den Digital Makers Hub der FH St. Pölten.

Am Wochenende vom 27. bis 29. März kann sich jeder einbringen. Egal ob Programmierer, Designer, Kreativer oder engagierter Bürger, beim online Hackathon „Hack the Crisis“ gilt es, in einem Team gemeinsam mit anderen Personen, eine Probleme innerhalb von zwei Tagen zu lösen. Ziel ist es, Projekte zu starten, die akut die Situation der österreichischen Bevölkerung verbessern können. Am Sonntagabend wird über das beste Projekt abgestimmt, das am Montag zum Siegerprojekt gekürt wird.

Vom Sofa aus die Krise bekämpfen

Markus Raunig, Geschäftsführer von AustrianStartups betont: „Wir wollen damit die Kreativität und den Ideenreichtum der Menschen aktivieren, die derzeit zu Hause bleiben, aber eigentlich gerne mit anpacken würden – wir sind überzeugt da gibt es unglaublich viel Potenzial, auch vom Sofa aus Projekte zu entwickeln, die jetzt ganz konkret helfen.“ Dabei ist der online Programmierwettbewerb in Österreich Teil einer weltweiten Initiative. In anderen Ländern haben bei „Hack the Crisis“ bis zu 40.000 Personen teilgenommen.

Auf www.hackthecrisis.at kann man sich in verschiedenen Kategorien für den Hackathon anmelden. Bis Donnerstagabend können persönliche Problemstellungen eingebracht werden. Bis Freitagabend kann man sich als Teilnehmer anmelden. Wenn man Experte in einem bestimmten Feld ist, kann man sich als Mentor melden. Doch auch nach finanzieller Unterstützung in Form von Sponsoren wird noch gesucht.