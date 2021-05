Herbert Prohaska .

„Die Geselligkeit hat mir in der Zeit der Gastro-Schließung am meisten gefehlt. Deshalb freue ich mich besonders auf meine Freunde. Ich hätte ja schon in den letzten Wochen die eine oder andere Tennis-Partie absolvieren können, aber ohne das Siegergetränk danach hat es mich ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert. Ich habe viele Lokale, in denen ich mich wohlfühle. Das Fischlokal Umar am Naschmarkt, das Fabios im 1. Wiener Bezirk, das Gasthaus Sodoma in Tulln gehören jedenfalls dazu. Und ich könnte noch ein paar aufzählen. “