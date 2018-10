Schön ist es hier am Hof von Werner Habermann in Hürm vor den Toren von St. Pölten. Katzen genießen die Herbstsonne. Noch bevor die Rinder zu sehen sind, hört man sie. Seniorbauer Hermann füttert sie gerade, für einige der Kälber gibt es einen liebevollen Klaps aufs Hinterteil und freundliche Worte.

Allesamt sind sie Charolais, eine Fleischrasse aus Frankreich. Die Herde zählt einen stattlichen Stier, 17 prächtige Mutterkühe und, wie gesagt, einige Kälber, die hier am Hof aufgezogen werden. Werner Habermann, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft (EZG) Gut Streitdorf und selbst Rindfleisch à la carte-Produzent, und Tann-Betriebsleiter Helmut Gattringer haben es sich am Küchentisch bei Kaffee und Kuchen gemütlich gemacht.

Sie sitzen zusammen wie vor 15 Jahren, der Geburtsstunde von Rindfleisch à la carte, damals eines der ersten Qualitätsfleischprogramme in Österreich. Eines Programms, bei dem die EZG Gut Streitdorf mit Tann/Spar gemeinsam für die Konsumenten an einem Strang ziehen – und alle davon profitieren.

Stolz auf 15 Jahre Rindfleisch à la carte: Werner Habermann, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf, und Tann-BetriebsleiterHelmut Gattringer (rechts). | Buchecker

„Damals ist das beste Fleisch von den Rindern nicht in Österreich auf den Markt gekommen, sondern ging zu 98 Prozent in den Export, vorrangig nach Italien“, blickt Habermann zurück. „Und dagegen wollten wir etwas tun“, so Gattringer kämpferisch. Viel Aufklärungsarbeit war in Folge notwendig. „Wir mussten die Bauern überzeugen, dass sie einstellen und produzieren“, sagen beiden unisono.

Ein gutes Argument dabei: „Wir konnten den Bauern einen Jahresfixpreis garantieren und somit das Risiko und ihre Angst minimieren.“ „Wir bieten den Landwirten eine neue Vermarktungsschiene, die zur Sicherung ihrer Einkommen beiträgt“, erzählt Werner Habermann weiter. 100 Bauern waren von Anfang an dabei. In den letzten fünf Jahren lieferten insgesamt 360 verschiedene AMA-Gütesiegel-Betriebe in Niederösterreich die Rinder für Rindfleisch à la carte.

Langsam werden die Kalbinnen (weibliche Tiere ohne Nachwuchs) auf den verschiedenen, meist kleineren Höfen, verteilt über ganz Niederösterreich, bis zum Alter von maximal 22 Monaten gemästet. Die Tiere müssen übrigens in Österreich geboren und in Niederösterreich aufgezogen und schließlich geschlachtet werden.

"Es ist kräftig rot, besonders zart und saftig"

Jeder Rindfleisch à la carte-Vertragsbauer produziert nach den Richtlinien des AMA-Gütesiegels. So ist die artgerechte Haltung kontrollierte Verpflichtung, ebenso die AMA-konforme Schlachtung in Niederösterreich und die Zerlegung bei Tann, dem hauseigenen Fleischverarbeiter von Spar. „Auch kann man jedes Stück Fleisch von der Geburt bis zum Verkauf rückverfolgen“, bestätigt Gattringer, der natürlich um die ausgezeichnete Qualität dieses Rindfleisches weiß.

„Es ist kräftig rot, besonders zart und saftig. Den besonderen Geschmack machen das kräftige Rindfleischaroma und eine gleichmäßige Marmorierung aus“, weiß der Experte. Somit

eignet sich das Fleisch auch für viele Zubereitungsarten (siehe Kochbuch in der Infobox rechts).

Das ganze Jahr über ist das perfekt gereifte Rindfleisch à la carte bei Spar, Gourmet Spar und ausgewählten Interspar Märkten in Wien, Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland erhältlich.

„Das Beste vom Land“ steht im Mittelpunkt des aktuellen Sonderjournals, mehr zum Thema im ePaper oder in der beiliegenden Zeitung der KW 41.