„Seit seiner Gründung vor 38 Jahren zählt es zu den Hauptanliegen des Club Niederöster­reich, Menschen in schwierigen und leidvollen Lebenssituationen beizustehen. Eine Hilfe, zu der der Club aber nur durch die großzügige Unterstützung von Organisationen wie der Raiffeisenfamilie, die seit 2003 in der Adventzeit mit einem großen Spendenscheck auf­wartet, in der Lage ist. Dass sich die Austrians Bankers und Finance Golf Association sowie die Club Niederösterreich-Sportler heute ebenfalls als großzügige ‚Christkinder’ einstellen, freut mich ganz besonders“, betonte der Präsident des Club Niederösterreich, Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll, bei der Spendenübergabe im St. Pöltner Landhaus.

Generaldirektor Klaus Buchleitner von der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien ergänzte: „Wir verzichten ganz bewusst auf den Druck von Weihnachtskarten und das Versenden von Weihnachtsgeschenken. Stattdessen unterstützen wir mit den dabei einge­sparten Geldern Menschen in Not. Wir können damit zwar Ihr Leid nicht aufwiegen, aber zumindest zur leichteren Bewältigung Ihres Alltages einen Beitrag leisten. Unser Dank gilt dem Club Niederösterreich, der dafür Sorge trägt, dass unsere Spende jene Menschen erreicht, die unserer Hilfe am meisten bedürfen.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die gemeinsam mit Erwin Pröll, Klaus Buchleitner und Club Niederösterreich-Geschäfts­führerin Theres Friewald-Hofbauer die Spenden an neun Familien aus dem niederösterreichischen länd­lichen Raum übergab, dankte dem Club Niederösterreich und Raiffeisen für ihr längst Tradition gewordenes soziales Engagement: „Ihr beweist damit, dass ihr Werte wie Menschlichkeit und Nächstenliebe auch in Zeiten wie diesen lebt.“ Den anwesenden Familien sprach die Landeshauptfrau ihr tiefes Mitgefühl, aber auch ihre Hochachtung für die bewundernswerte Haltung, mit der sie ihr Schicksal meisterten, aus.