Raiffeisen NÖ-Wien spendet 100.000 Euro für ukrainische Flüchtlinge

Werbung

Im Namen der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien überreichte Obmann Erwin Hameseder einen Scheck in Höhe von 100.000 Euro an Botschafter Günther Granser, Leiter der Mission des Souveränen Malteserordens bei den Vereinten Nationen in Wien.

Die Malteser betreuen die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer medizinisch und psychologisch in den Anrainerstaaten der Ukraine. Außerdem stellen sie Zelte, Feldbetten, Decken und Lebensmittel zur Verfügung.

„Jetzt geht es um schnelle und konkrete Hilfe. Wir müssen alles tun, um das Leid der vom Krieg betroffenen leidgeprüften Menschen ein Stück weit zu lindern. Das ist unsere soziale Verantwortung und es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns mit aller Kraft für jene einsetzen, die jetzt dringend Schutz und Sicherheit brauchen“, sagt Hameseder.