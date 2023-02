Online-Hilfe für Kids auf Jobsuche

Werbung

Kostenlos, niederschwellig und anonym – das ist seit 1987 die Beratung bei Rat auf Draht für Kinder und Jugendliche in Krisenzeiten. Nun hat man sich am Social Start-up Pathfindr beteiligt, um Jugendlichen, die Angst um ihre berufliche Zukunft haben, gezielt zu helfen.

Perspektivlosigkeit, Angst vor der Schule, Sorgen, keine passende Lehrstelle zu finden, und generelle Zukunftsängste – all das hat sich laut den Experten von Rat auf Draht besonders seit Beginn der Coronapandemie verstärkt. Genau hier setzt das Angebot von Pathfindr an: Es unterstützt junge Menschen vor, während und nach dem Pflichtschulabschluss mit digitaler Bildungs- und Berufsberatung.

Abgewickelt wird die auf der virtuellen Plattform Discord. Diese kostenlose Kommunikations-App wird laut saferinternet.at * bereits von knapp der Hälfte der Jugendlichen für private Zwecke genutzt.

„Wir versuchen also nicht, die Zielgruppe zu uns zu holen, sondern gehen dort hin, wo die Zielgruppe sitzt“, sagt Michael Krass-Buchberger, Gründer und Geschäftsführer von Pathfindr. Kommuniziert wird mittels Text-, Audio- oder Videochat. Auch zeitlich richtet man sich nach der Zielgruppe: Die Live-Beratungen finden montags bis donnerstags zwischen 19 und 21 Uhr statt.

Rat auf Draht-Geschäftsführerin Nora Deinhammer und Michael Krass-Buchberger, Gründer und Geschäftsführer von Pathfindr. Foto: Rat auf Draht

Ansprechpartner der Kids sind die in Bildungs- und Rechtsfragen versierten Experten von Pathfindr. Rat auf Draht wiederum unterstützt die Experten-Beratungen mit Peers, also Jugendlichen, die Jugendliche beraten.

Das Angebot von Pathfindr richtet sich speziell an die Altersgruppe der 13- bis 16-Jährigen, die eine Mittelschule oder eine Polytechnische Schule besuchen. In Wien und Oberösterreich wurde damit begonnen, das Programm bei Workshops in den Schulen vorzustellen, mittlerweile ist man auch in Niederösterreich aktiv. Die Workshops können auf pathfindr.at/workshops/ gebucht werden.

Die Live-Beratungen können bereits in ganz Österreich in Anspruch genommen werden. Entsprechend der Rat-auf-Draht-Philosphie sind sie kostenlos und anonym.

*) Quelle: Jugend Internet Monitor 2022