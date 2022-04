Bischof zu Nitsch-Tod: "Seine Worte hallen bis heute tief in mir nach"

Werbung

Bischof Alois Schwarz: Die intensive Zeit, die Hermann Nitsch in den letzten Jahren rund um den Dom St. Pölten verbracht hat, erlaubten mir Beschäftigung, Einblicke und Verständnis für sein Wirken und Arbeiten. Nitsch schuf Zukunftsbilder, die über das Gemalte ein Angebot eines Gottes darstellen, der sagt: „Ich stehe vor deiner Tür, mache mir auf“. Seine Worte über die Eucharistie und die Menschwerdung unseres Gottes hallen nach Abenden und Begegnungen bis heute tief in mir nach. Jener Mensch, dem die Auferstehung Prinzip seines Lebens war, stirbt am Ostermontag: Meine Gedanken und Gebete sind bei den vielen Menschen, die Hermann Nitsch im Lauf seines ereignisreichen Lebens berührt und belebt hat.

Domorganist Ludwig Lusser: Es gehört für mich zum Größten, was ich bisher erleben konnte, dass ich NITSCH aus solcher Nähe in den vergangenen Jahren persönlich kennenlernen durfte. Seine Kunst hat ganz viel Aussagekraft über unser menschliches Dasein und darüber hinaus. Sie besitzt eine packende emotional dynamische Wirkung deren Grundlage die beeindruckende von Ehrlichkeit und Erfülltheit für die Kunst gekennzeichnete Persönlichkeit von NITSCH ist.