Vor 20 Jahren wurde der Euro als offizielle Währung in Österreich eingeführt. Er löste damit den Schilling ab. Obwohl wir nun schon zwei Jahrzehnte mit Euro bezahlen, rechnen einige immer noch in Schilling um.

Bei einer Umfrage auf noen.at antworteten 58,5 Prozent auf die die Frage „Rechnet ihr noch in Schilling um?“ mit ja. 37,3 Prozent sagten nein und nur 4,2 Prozent, dass sie nie mit Schilling bezahlt hätten. Insgesamt nahmen 4239 Menschen an der Umfrage teil.

Positive Erinnerungen an Schilling

„Interessant wäre hier natürlich, welche Altersverteilung bei der Umfrage vorherrscht und in welchen Fällen die Menschen noch umrechnen“, sagt dazu Rudolf Klopsch, Geschäftsführer der Sparte Banken und Versicherung der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Für ihn deutet das Ergebnis auf eine Teilnehmerschaft hin, die auch eine längere Weile mit Schilling bezahlt hat.

„Man holt sich dadurch vielleicht wieder dieses alte Gefühl, wie man aufgewachsen ist, zurück“, meint Klopsch. Das habe natürlich schon auch mit Traditionsbewusstsein zu tun. Viele haben den Schilling einfach positiv in Erinnerung.

Umfrage beendet Rechnet ihr noch in Schilling um? Ja Nein Ich habe noch nie mit Schilling bezahlt





Trotzdem: „Der Euro ist eine Erfolgsgeschichte, das ist keine Frage“, sagt Klopsch. Er schlägt damit in dieselbe Kerbe wie Nationalbank-Vize-Gouverneur Gottfried Haber, der den Euro erst vor Kurzem in einem NÖN-Artikel ebenfalls als Erfolgsgeschichte bezeichnete. Er selbst rechne nicht mehr in Schilling um, meint Klopsch.