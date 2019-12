In Gießhübl und Gaaden (beide Bezirk Mödling) sind von allen österreichischen Gemeinden die Lebensumstände am besten. Zumindest ergibt das der regionale Index der Lebenssituation, den das Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) erstmals erstellte.

„Natürlich muss man beachten, dass in die Lebensqualität auch subjektive Faktoren fließen. Aber von den Rahmenbedingungen führen die beiden Gemeinden die Wertung an – nicht nur in Niederösterreich, sondern österreichweit“, erklärt Forscherin Julia Bock-Schappelwein.

Im Speckgürtel und Wiener Umland sind die Lebensumstände niederösterreichweit insgesamt am besten. Auch der Bezirk St. Pölten, Teile des Mostviertels und des Wiener Beckens bekamen beim regionalen Index der Lebenssituation viele Punkte. Im Bundesländer-Vergleich lebt es sich dort laut dem Wifo-Ranking so gut wie rund um Graz oder Innsbruck.

Begründung für die gute Bewertung sind die hohe Kaufkraft, ein hohes Beschäftigungsniveau, eine junge Altersstruktur und ein geringer Anteil an Personen mit höchstens einem Pflichtschulabschluss. In den Regionen, die schlechter abschneiden, darunter etwa das nördliche Waldviertel, ist die Kaufkraft sehr niedrig. „Außerdem leben in solchen Regionen vergleichsweise viele Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss und ältere Personen ab 65 Jahren“, so Bock-Schappelwein.

Landeshauptstadt schneidet schlecht ab

Erkennbar ist am Index eine Verbesserung der Lebenssituation mit steigender Bevölkerungsdichte. Zu hoch darf diese aber auch nicht sein. Denn eine Überraschung bringt der Blick auf die größeren Städte. St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt sind auf der Index-Karte rot gefärbt. Die Lebenssituation ist dort ähnlich bewertet wie jene im nördlichen Waldviertel oder Grenzregionen des Weinviertels. Woran das liegt? „Etwa an der heterogeneren Zusammensetzung der Wohnbevölkerung“, meint Bock-Schappelwein.

Zudem dienen Zentren oft als Job-Motoren. Junge, gut ausgebildete Personen finden zwar Arbeit in den Städten, lassen sich aber oft in Umlandgemeinden nieder.

Erstellt wurde der Index mit dem Ziel, eine Grundlage zu liefern, mit der man regionalpolitische Fragen untersuchen kann.

Quelle: Daten und Grafik – Wifo