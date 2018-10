Eine Standortgarantie für alle 27 Klinik-Standorte in Niederösterreich. Das ist eine der fünf Leitlinien, auf die sich die für Gesundheit zuständigen Mitglieder der drei Landesregierungsparteien ÖVP, SPÖ und FPÖ geeinigt haben. Unterstützt etwa von Gesundheitsexperten, Ärzten und der Patientenanwaltschaft.

Zu den weiteren Leitlinien zählen Verlässlichkeit für die beste regionale Versorgung sowie eine bessere Vernetzung zwischen Kliniken, Gesundheitszentren und niedergelassenem Bereich. Flexibilität soll bewahrt werden, um neue Bedürfnisse auch in Zukunft rasch beantworten zu können. Und: Die Leistungen sollen ausgebaut werden.

Übrigens: „Noch nie wurde so viel in die Gesundheitsversorgung investiert“, so VP-Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. In den vergangenen zehn Jahren sei das Jahresbudget der Landeskliniken von zwei Milliarden 2007 auf aktuell rund 2,5 Milliarden Euro gestiegen. Pro Jahr würden durchschnittlich 200 Millionen Euro investiert.

Die fünf Leitlinien beziehen sich auf den Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG). In diesem wird der Rahmen festgelegt, wie die Gesundheitsversorgung in Zukunft aussehen soll. Zum Beispiel geht es darum, wie viele Krankenhausbetten es geben soll, welche Bereiche ausgebaut werden sollen …

Wandel der Medizin und die Zukunft

„Unser Ziel ist es, die beste Gesundheitsversorgung für die Menschen in Niederösterreich sicherzustellen“, betont VP-Landesrat Martin Eichtinger. „Wir treffen heute die richtigen Entscheidungen, damit wir auch morgen in Niederösterreich über die beste und modernste Gesundheitsversorgung verfügen.“ Basis dafür sind der Österreichische Strukturplan Gesundheit, aktuelle Gegebenheiten und Entwicklungen. Immerhin: „In der Medizin verändert sich sehr viel“, betont etwa Primarius Martin Breitenseher aus Horn. „Schlüssellochchirurgie ist ein starkes Thema. Die Operationen werden immer schonender, die Aufenthaltsdauer wird immer kürzer.“ Für Katarakt-Operationen etwa musste ein Patient, so Pernkopf, vor zehn Jahren noch drei Tage einberechnen. Mittlerweile kann er am gleichen Tag nach Hause gehen.

„Die Veränderungen kommen immer schneller“, so Patientenanwalt Gerald Bachinger. Die Gefahr, Entwicklungen hinterherzuhinken, wird immer größer. Umso mehr braucht es ein flexibles Instrument.

Dabei wichtig: „Wir haben den NÖ Kliniken-Dialog ins Leben gerufen“, so Pernkopf. Im Gespräch mit Regionalmanagements, kollegialen Führungen, Standortleitungen und Betriebsräten der NÖ Landeskliniken können aktuelle Entwicklungen besprochen werden, um zu erfahren, was die einzelnen Häuser und Regionen brauchen.

„Wir schließen keine Häuser, wir reduzieren keine Leistungen, wir bauen aus“, fasst FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl die politischen Leitlinien zusammen.

Und SP-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig betont: „Für uns Sozialdemokraten ist es wesentlich, dass die Versorgungsdichte weiterhin in allen Regionen auf hohem Niveau gesichert sein muss und eine möglichst wohnortnahe Versorgung gewährleistet wird.“

Nun wird mit NÖGKK verhandelt

Sie erläutert zudem, dass der RSG wesentlich mehr als die politischen Leitlinien enthält. Da der Strukturplan auch den niedergelassenen Bereich betrifft, wird nun der NÖGUS mit der Sozialversicherung verhandeln. „Wir wollen den RSG in die Gänge bringen“, betonte dazu NÖ-Gebietskrankenkasse-Obmann Gerhard Hutter schon vor Tagen. Unter anderem will man bis 2025 die Aufwertung des niedergelassenen Bereichs festschreiben.

Die Verhandlungen könnten bis Jahresende abgeschlossen sein. Danach kommen die Ergebnisse in die Arbeitsgruppe, bevor die Zielsteuerungskommission den Plan beschließt.