NÖ speist „A la Carte“: Landhaus Bacher im Spitzenfeld

Werbung

A la Carte-Top-100-Restaurants ist das Ranking der besten Restaurants im Land. Hauptaugenmerk liegt auf den Betrieben, die sich den ehrgeizigen Prinzipien der Spitzengastronomie verschrieben haben.

Bestes Restaurant im Land mit der Höchstwertung von 100 Punkten und 5 Sternen ist das Steirereck in Wien. Im Ranking ganz knapp dahinter mit 99 Punkten befindet sich nach wie vor Andreas Döllerer in Golling mit seiner auf alpine Elemente fokussierten Küche.

Aufgewertet um einen Punkt und damit neu mit 99 Punkten im Spitzenfeld liegt das Landhaus Bacher in Mautern, wo Thomas Dorfer der Wachau einen frankophilen Touch verleiht.

99 Punkte, und damit ebenfalls einen Punkt mehr, gibt es für Konstantin Filippou, der Gerichte mit hierzulande einzigartigem Detailfanatismus abliefert. Eine brillante Vorstellung, die jedem internationalen Vergleich standhält.

Deutliche Aufwertungen mit zwei Punkten gab es für die Restaurants Mraz & Sohn/Wien, Lukas/Schärding, Esslokal/Hadersdorf am Kamp und Aend/Wien.

Drei Punkte kassierten Triad/Krumbach und Krainer/Langenwang.

Gar vier Punkte erhielt das Wirtshaus Steirereck/Pogusch-Turnau dank der dort neu organisierten Küche.

Neu im Ranking mit 93 Punkten ist das Oniriq in Innsbruck, wo Christoph Bickel ein bemerkenswert hochkarätiges Gourmet-Gesamtkonzept etabliert hat. Neu bewertet auch der Schwarze Adler in Hall in Tirol. Johannes Nuding, der frühere 3-Michelin-Küchenchef in London, kocht jetzt in seiner Heimatstadt: 89 Punkte.

Neu im Ranking: das Moritz im Kärntner Greifenstein (88 Punkte), der durch die nächste Generation verjüngte Sattlerhof im steirischen Gamlitz (86 Punkte), das zweite von Johann Schmuck in der Steiermark initiierte Restaurant Terra (85 Punkte) sowie das Gaumenkitzel/Kirchberg am Wechsel (84 Punkt) und das Himmelreich/Zaußenberg am Wagram (82 Punkte).

So entsteht die Wertung: Die Top-100-Liste beschreibt und bewertet die laut A la Carte besten Spitzengastronomiebetriebe in Österreich. Dafür besuchen A la Carte-Tester anonym etwa 130 von der Redaktion nominierte Restaurants. Nur im Top-100-Ranking werden Punkte und dazugehörige Sterne vergeben.

Info auf www.alacarte.at