Besondere Kapelle

„Das Haus Steindlgasse/Kurrentgasse in Wien wurde mit einem Aufzug versehen und dadurch barrierefrei gemacht. Auch der Versammlungsraum nahe der Kapelle hat durch seine schmucke, dekorbemalte Holzdecke aus dem 16. Jahrhundert und eine moderne Lichtinstallation an Qualität gewonnen“, so P. Michael Zacherl gegenüber dem „Sonntag“.

Der hl. Stanislaus Kostka (1550–68) hatte hier privat mit seinem älteren Bruder Paul als Schüler des Jesuitenkollegs bei der Kirche Am Hof 1566 und 1567 gewohnt. Als ihm ein Lutheraner, dem das Haus gehörte, bei schwerer Krankheit die heilige Kommunion durch einen katholischen Priester verweigerte, soll ihm diese auf die Fürsprache der hl. Barbara durch Engelshand gespendet worden sein.

Genau das machte den Raum seines Krankenzimmers besonders verehrungswürdig und veranlasste 1583 die Umgestaltung in eine Kapelle. Nach der Heiligsprechung 1726 erhielt die Kapelle in mehreren Etappen ihr heutiges Aussehen. Die Kapelle bietet insgesamt 25 Sitzplätze.