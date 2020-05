Alpaka schauen für den guten Zweck .

Besondere Zeiten brauchen besondere Maßnahmen: Das Rote Kreuz NÖ hat sich in vielerlei Hinsicht auf die neuen Herausforderung der derzeitigen Situation eingestellt: Aus diesem Grund bietet das Rote Kreuz nun Kurse „der anderen Art“ als Online-Seminare (Webinare) an: vom Besuch bei den Alpakas in ihrem Urlaubsdomizil über Humanitäres Völkerrecht bis hin zum Erfahrungsaustausch im Crosstalk über „Die Pandemie aus unterschiedlichen Blickwinkeln“. Am Ende des jeweiligen Seminars besteht die Möglichkeit, eine Spende einzuzahlen, der Kurs selbst ist aber kostenfrei.