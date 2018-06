„Das Leben von Menschen in Not und sozial Schwachen durch die Kraft der Menschlichkeit verbessern“ – so lautet das Mission Statement des Rote Kreuzes.

Das Rote Kreuz Niederosterreich hat sich zum Ziel gesetzt, erste Anlaufstelle für ein gesundes, sicheres und selbstbestimmtes Leben zu sein. Im Rahmen der Generalversammlung zog nun das Rote Kreuz Niederösterreich Resümee: im Jahr 2017 sind bereits viele Schritte gesetzt worden, an weiteren Projekten wird intensiv gearbeitet.

Als Gäste konnte Präsident Schmoll im Rahmen der Generalversammlung unter anderen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Präsident Otto Pendl, Arbeiter Samariterbund NÖ, Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk, Militärkommandant Martin Jawurek, Landesfeuerwehrkommandant Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner, Bundesrettungskommandant Gerry Foitik, Österreichisches Rotes Kreuz, Ehrenpräsident Hadmar Lechner, Ehrenpräsident Willi Sauer und Kinderburg-Botschafterin Christine Marek in Tulln begrüßen.

„Das Rote Kreuz Niederösterreich ist eine unverzichtbare Säule für die Sicherheitsfamilie Niederösterreich. Die gute Zusammenarbeit mit dem Land hat sich in der Vergangenheit in vielen Situationen bewährt. Dafür möchte ich mich herzlich beim Roten Kreuz Niederösterreich bedanken, mit der Bitte, dieses Miteinander auch in Zukunft gemeinsam weiter zu tragen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Wenn das Rote Kreuz Niederösterreich eines im Vorjahr einmal mehr unter Beweis gestellt hat, dann ist es seine Aufwuchsfähigkeit“, erklärt Präsident Josef Schmoll. „Das Rote Kreuz verfügt dank seiner fundierten Basis an Freiwilligen über die Möglichkeit, auch auf unvorhergesehene Großschadensereignisse und Katastrophen rasch und wirksam zu reagieren. Denn wir „wachsen“ mit einer Katastrophe mit. Unsere Ressourcen – Personal, Material, erprobte Alarmierungswege – bilden die Basis für die Katastrophenbewältigung, für Großeinsatze und außergewöhnliche Lagen. Das haben wir im Vorjahr mehrfach unter Beweis gestellt.“

Diese Aufwuchsfähigkeit ist es, die das Rote Kreuz auch in Zukunft weiter ausbauen wird. „Dazu haben wir auch bereits im Vorjahr die Grundsteine für die neuen Logistik- und Katastrophenhilfezentren in Niederosterreich gelegt – das erste wurde in Tulln im Janner eröffnet, für das zweite erfolgte unmittelbar danach der Spatenstich. Gerade in der Katastrophenhilfe kommt dem Roten Kreuz eine wichtige Rolle zu, denn schnelle und kompetente Hilfe in den unterschiedlichsten Bereichen von Rettungsdienst, über Betreuungszentren bis hin zu Team Österreich Einsätzen sind hier gefragt. Unser Ziel ist es also, künftig hier einen noch stärkeren Fokus darauf zu legen.

2017 war aber nicht nur das Jahr der großen Einsätze – vor allem war es durch das 30 Jahr Jubiläum der Gesundheits- und Sozialen Dienste (GSD) geprägt. Mit mittlerweile 60 Dienstleistungen stellt der GSD eine wesentliche Säule des Roten Kreuzes in Niederösterreich dar. in diesen 30 Jahren entwickelte sich die Angebotspalette von Rufhilfe und einigen wenigen Leistungen hin zu einem umfangreichen Portfolio von Seniorenbetreuung, über Armutsbekämpfung, Lernhäusern und Kinderkrippen bis hin zu Migration und Familienzusammenführung, um nur einige der 60 Angebote zu nennen. Bemerkenswert ist zudem, dass allein im vergangenen Jahr fünf neue HenryLaden eröffnet wurden. Ganz neu im Angebot wurde die Ausbildung der Therapiebegleithunde ins Leben gerufen.

Neben einem Rückblick auf 2017 und einem Ausblick in die Zukunft standen die Leistungen der Partnerorganisationen wie auch der Rotkreuz-Mitarbeiter im Mittelpunkt der Generalversammlung. Präsident Schmoll zeichnete Militärkommandant Martin Jawurek und Landepolizeidirektor Konrad Kogler mit der Silbernen Verdienstmedaille des Roten Kreuzes Niederösterreich und Landesfeuerwehrkommandant Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner mit der Goldenen Verdienstmedaille des Roten Kreuzes Niederösterreich aus.