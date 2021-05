Wings for Life World Run: Landjugend sammelt 35.000 € .

„Getrennt aber doch gemeinsam“, unter diesem Motto nahm die Landjugend auch heuer wieder per App-Lauf am Wings for Life World Run teil. Erstmals bildeten alle neun Landesorganisationen ein gemeinsames Team. Knapp 1600 LäuferInnen sammelten 35.000 Euro für die Rückenmarksforschung.