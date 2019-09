Die Goldmedaille ging dabei nach Deutschland. Als erste Frau konnte sich Elisa Raus gegen rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 18 Nationen durchsetzen. Trotzdem gibt es im Bierland Österreich etwas zu feiern: Anlässlich des Tages des österreichischen Bieres – kommenden Montag am 30.09. zu Brausilvester – vermeldet der Verband der Brauereien mit 304 Braustätten einen neuen Höchststand an Brauereien in Österreich.

„Auch wenn es heuer knapp nicht geklappt hat: Ich möchte unserem gesamten bierigen A-Team für die stake Teamleistung meine Hochachtung aussprechen und natürlich unseren Kollegen aus Deutschland herzlich gratulieren“, so die Geschäftsführerin des Brauereiverbandes Jutta Kaufmann-Kerschbaum.

Die Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier wird alle zwei Jahre von der Doemens Akademie mit wechselndem Austragungsort durchgeführt. Und heuer wurde Rimini, Italien, zum Mekka der absoluten Bierexpertinnen und -experten. Am Ende des mehrstufigen Bewerbes, der neben einem theoretischen Wissensteil auch mit sehr schwierigen sensorischen Geschmacksprüfungen aufwartete, stand für die Besten der Zunft das große Finale. Dort musste vor Publikum sowie hochkarätiger Fachjury eine gleichsam wissenswerte wie unterhaltende Bier-Showpräsentation gehalten werden. Bis ganz zum Schluss war auch der Oberösterreicher Julian Selinger im Rennen um die Medaillen. Ein Platz am Stockerl wurde jedoch schließlich knapp verpasst.

Das bieriges „A-Team“ bestand aus:

Michael Kolarik-Leingartner (Wien, aktueller österr. Staatsmeister)

Felix Schiffner (Oberösterreich, aktueller österr. Vize-Staatsmeister)

Julian Selinger (Oberösterreich, aktueller österr. Vize-Staatsmeister)

Manuel Bartolacci (Wien)

Philipp Geiger (Tirol)

Christian Harringer (Oberösterreich)

Mag. Clemens Kainradl (Burgenland)

Harry Mittermaier (Oberösterreich)

Julia Telsnig (Tirol)

Tag des österr. Bieres (30.09.) bringt neuen Rekord an Brauereien

Trotzdem ist man im Bierland Österreich aktuell in Hochstimmung. Kommenden Montag – am 30.09. zu Brausilvester – feiert die Nation ihren bierigen Nationalfeiertag. Und anlässlich des Tages des österreichischen Bieres vermeldet der Verband der Brauereien Österreichs einen neuen Rekord: „Mit aktuell 304 Braustätten – davon 178 Brauereien bzw. 126 Hausbrauereien – haben wir im Bierland Österreich erstmals die 300er-Marke geknackt“, zeigt sich Kaufmann-Kerschbaum erfreut. „Dieser neue tolle Spitzenwert ist ein schöner Beweis für die stetig steigende Bier- und Genusskultur des Landes. Vom Neusiedler- bis zum Bodensee bleibt bei weit über 1000 verschiedenen Bieren im Bierland Österreich kein Konsumentenwunsch offen.“