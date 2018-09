Einer steht sogar im Buckingham Palast. In der Bar der Queen. Denn für Elizabeth II. von England hat ein Niederösterreicher einen eigenen Gin kreiert: den „Gin for the Queen“, gebrannt von Hermann Rogner in Rappottenstein. Das war 2016.

2018 steht ein anderer heimischer Gin auf dem Stockerl. Und zwar in der jüngsten Trophy, die der Falstaff Verlag für den Wacholderschnaps ausgeschrieben hat. Der Österreich-Sieger: Steinhorn Gin, ein London Dry Gin aus Ruppersthal.

Familienrezept seit Generationen

Dort brennen Martin und Johannes Steiner „mit Leidenschaft“ Alkohol – und mit Geschichte. Die Ururgroßeltern der Weinviertler Brüder waren, neben der Greisslerei, Schwarzbrenner. Und verkauften ihren Gin anno 1900 schon bis in die Wiener Salons.

Martin und Johannes Steiner destillieren „streng nach Vorschrift“ und nach altem Familienrezept. Im 60-Liter-Kupferkessel. Mit 44 Alkoholprozenten. Und mit Wacholderbeeren, Holunderbeeren, Rosmarin, Süßholz- und Zitrusnoten – fast alle aus dem eigenen Garten oder vom Wagram.

Dafür vergab die Falstaff Gemeinschaft 94 Punkte – Platz 1 in der Kategorie „Österreich-Gin“ und Platz 2 in der Kategorie „London Dry Gin“.

Wobei: Allein aus NÖ sind neben Hermann Rogner und den Steiner Brothers noch vier weitere Gin-Hersteller beim Falstaff gelistet. Tendenz steigend!