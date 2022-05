Neues vom Erdbeerhaus Wunderlich

Werbung

Jedes Jahr sind Erdbeeren eine der ersten Köstlichkeiten, die von der Natur und der Landwirtschaft den Konsumenten geboten werden. Die Saison hat praktisch bereits begonnen. Dies bestätigen die Erdbeerproduzenten Elfriede und Franz Wunderlich, die im Bereich von Hausleiten (Bezirk Stockerau) und im Waldviertel Erdbeeren produzieren.

Die Familie Wunderlich hat sich bereits 1986 auf Erdbeeren spezialisiert. Dass man trotzdem noch immer innovativ sein kann, stellen sie gerade jetzt wieder unter Beweis. Tochter Helena hat, parallel zu einem Marketing-Studium, ein neues Produkt entwickelt: Erdbeeren, von köstlicher belgischer Schokolade ummantelt, werden heuer erstmals i9n größerem Stil angeboten und sind derzeit im „Erdbeerhaus“ in Hausleiten vor dem Muttertag ein besonderer Renner.

Familie Wunderlich nahm 77 Geflüchtete auf

Doch nicht nur durch diese Innovation machen die Wunderlichs auf sich aufmerksam: Sofort als der Krieg in der Ukraine begann bot man über Facebook und bereits in Österreich anwesende ukrainische Erntehelfer an, dass alle, die Zuflucht brauchen, bei der Familie Wunderlich unterkommen können. Bereits seit mehr als 20 Jahren nämlich beschäftigt der Erdbeerhof Wunderlich ukrainische Erntehelfer. Derzeit sind 77 Geflüchtete und ein Hund von den Wunderlichs aufgenommen worden. Viele der Geflüchteten wollen auch wieder bei der Ernte mitarbeiten, wenngleich Franz Wunderlich befürchtet, dass es bei Traktorfahrern und Mechanikern einen Engpass geben könnte, da heuer nur ganz wenig ukrainische Männer hier sind.

Und noch ein Experiment startet die Familie Wunderlich aufgrund einer Idee von Tochter Helena: Im Erdbeerhaus in Hausleiten wird ein Kühlschrank aufgestellt, in dem man nicht mehr benötigte Lebensmittel abgeben kann, die man dann wieder an jene Menschen weitergeben will, dies sich diese im Normallfall nicht leisten können.

Erdbeer-Preise werden nicht teurer

Und eine erfreuliche Mitteilung hat Elfriede Wunderlich zum Abschluss noch für alle Erdbeer-Liebhaber: „Wir lassen trotz gestiegener Betriebskosten in unserer Direktvermarktung den Preis für die Erdbeeren gleich, wir werden nicht teurer!“