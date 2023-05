5.000 Besucherinnen und Besucher waren beim NÖ Familienfest

Das NÖ Familienfest auf der Schallaburg (Bezirk Melk) am gestrigen Sonntag lockte etwa 5.000 junge und ältere Besucherinnen und Besucher an. Eröffnet wurde das Fest für alle Generationen mit einem Konzert des niederösterreichischen Bläserensembles „Federspiel“.

Danach konnten die Kinder und Erwachsenen das gesamte Burgareal bei einer Tour kennenlernen und Musik- und Theatervorstellungen besuchen. Zudem gab es zahlreiche sportliche und kreative Stationen, Kinderschminken und einen Geschichtenerzähler. Das NÖ Familienfest wurde von der NÖ Familienland GmbH in Kooperation mit der Schallaburg organisiert. Mit dem NÖ Familienpass war der Eintritt vergünstigt.

Christiane Teschl-Hofmeister freut sich über „großen Zuspruch“

„Es macht mich stolz zu sehen, dass das NÖ Familienfest Jahr für Jahr so großen Zuspruch bei den Familien in Niederösterreich findet. Es bestätigt, dass unser Bestreben, die Familien mit dem NÖ Familienpass und den damit vergünstigten Ausflugsideen und Veranstaltungen finanziell zu entlasten, zielgerichtet bei den Familien in Niederösterreich ankommt“, meint Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Sie freue sich außerdem darüber, „dass im Jubiläumsjahr ,40 Jahre NÖ Familienpass' noch zahlreiche weitere Veranstaltungshighlights und Vergünstigungen mit dem NÖ Familienpass auf die Familien in Niederösterreich warten.“ Informationen zum Familienpass gibt es unter www.familienpass.at.