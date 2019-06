Benefiz-Kick: Diözesanauswahl spielt gegen Asylwerber .

"Hochwürden und Co gegen Asylwürdige und Co" heißt es am 23. Juni am Sportplatz in Scheibbs: Bei einem Benefiz-Fußballmatch tritt eine Auswahl der Diözese St. Pölten gegen ein Team von Asylwerbern an.