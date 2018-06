Bei Live-Musik des Vienna Groove Orchestras und einer stimmungsvollen Radio Niederösterreich-Disco mit Cocktailbar feierten 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Freunde des Hilfswerks Niederösterreich den Sommer im Jubiläumsjahr. Im Mittelpunkt des Events standen die Hilfswerkerinnen und Hilfswerker, die von allen Teilen Niederösterreichs nach Thalheim angereist kamen. Zusätzliche Unterhaltung boten der NÖN-Fotocorner und eine schwungvolle Mitternachtseinlage im Stil der 70er Jahre.

Passend zum Geburtsjahr konnten sich die Besucherinnen und Besucher im 70er-Jahre Kostümverleih mit Schlaghosen, Blumenkleidern und Co. für den Abend einkleiden.

Eröffnet wurde das Hilfswerk-Sommerfest von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Präsidentin LAbg. Michaela Hinterholzer sowie Geschäftsführer Christoph Gleirscher. Ebenso unter den rund Gästen waren die Hilfswerk-Vizepräsidenten Elisabeth Kellnreiter (Mostviertel), Hermann Hauer (Industrieviertel Süd), Paul Deiser (Weinviertel) und Michael Lebinger (Industrieviertel Nord), sowie Präsident des Hilfswerks Österreich Dr. Othmar Karas.

„Mit dem Sommerfest, das heuer im Jubiläumsjahr, in dem einzigartigen Ambiente des Schloss Thalheims über die Bühne geht, wollen wir uns nicht nur bei unseren Partnern und Lieferanten bedanken. Ein besonders Dankeschön gilt vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hilfswerks Niederösterreich. Denn ohne die tägliche, großartige Arbeit am Kunden, hätte sich das Hilfswerk nicht zu dem entwickelt was es heute ist“, so Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerks Niederösterreich.

Von 8. bis 17. Juni fand in ganz Niederösterreich die „Hilfswerk-Woche“ statt. Unter dem Motto „Gemeinsam Wege gehen“ informierte das Hilfswerk verstärkt bei Veranstaltungen über sein Angebot in den Bereich Hilfe und Pflege daheim, sowie der Familien- und Beratungszentren. Höhepunkt der Hilfswerk-Woche mit über 30 Veranstaltungen bildet einmal mehr das Sommerfest.