Zur Solidarität und zum Gebet für all jene Menschen, die weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt oder diskriminiert werden, hat Kardinal Christoph Schönborn aufgerufen. Er stand am 18. November der live via Radio und Internet übertragenen 12-Uhr-Messe im Wiener Stephansdom vor und verwies auf die an diesem Tag stattfindende Initiative des „Red Wednesday“.

Mit dem internationalen Aktionstag, den es seit 2015 gibt, möchte das katholische Hilfswerk „Kirche in Not“ auf das Schicksal von Millionen verfolgter, unterdrückter und bedrohter Christen weltweit aufmerksam machen. So erstrahlten in Österreich mehr als 50 Kirchen, Stifte, Klöster und Monumente blutrot – darunter auch viele in NÖ.

Laut „Kirche in Not“ sind mehr als 260 Millionen Christen weltweit aktuell von Verfolgung, Diskriminierung und Gewalt betroffen. In 60 Staaten werden Menschen in ihrer Religionsausübung behindert, in 14 davon kommt es zu schweren Verletzungen der Religionsfreiheit.