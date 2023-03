Schritte zum Klimaschutz

Werbung

„Es wird viel über das Verändern von gewohnten Haltungen in Bezug auf CO2-Einsparung, den ökologischen Fußabdruck, Elektromobilität oder alternative Heizformen geschrieben, gesprochen, gelesen, gehört und gesehen. Mit einer einmaligen Botschaft ist es dabei nicht getan“, betont Bischof Alois Schwarz.

Ende des vergangenen Jahres verpflichteten sich Österreichs Bischöfe in der Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz zu konkreten Klima-Maßnahmen sowie zur Reduzierung der CO2-Emissionen bis 2030 um 60 Prozent.

Bischof Schwarz hat sich daher nun auch mit dem Leiter des Departments für Bauen und Umwelt der Universität für Weiterbildung Krems Christian Hanus und dem Leiter des Zentrums für Baukulturelles Erbe Manfred Sonnleithner getroffen. In einer gemeinsamen Kooperation wird die Universität Krems die Diözese wissenschaftlich bei der Umsetzung der Maßnahmen begleiten.

Konkrete Schritte zur Einsparung von CO2 gibt es in der Diözese bereits. In einem ersten Schritt wurde so erhoben, welche Baulichkeiten energiesparende Maßnahmen benötigen. Zusätzlich gibt es Maßnahmen wie Photovoltaik-Projekte oder auch das diözesane Wasserkraftwerk. „Der Schutz der Umwelt ist unsere Christenpflicht“, so Bischof Alois Schwarz.