„Haben andere Herausforderungen als eine kleine Schule auf dem Land“

Eine Gruppe junger Schülerinnen lacht miteinander auf dem Schulgang, ein paar Schritte weiter streiten zwei Viertklässler. Im Klassenzimmer tippt eine Lehrerin eine Nachricht an die Eltern in das digitale Mitteilungsheft „Schoolfox“. Der Lärmpegel ist hoch.

Direktor Karl Wimmer unterhält sich mit einer Mutter in seinem Büro über das Verhalten ihres 13-jährigen Sohnes. Beim Gedanken an Schule erscheint den meisten Menschen eine Unterrichtssituation im Klassenzimmer vor dem geistigen Auge. Besucht man die Mittelschule in St. Pölten-Wagram, zeigt sich jedoch, dass der Schulalltag aus weit mehr Komponenten besteht. Im Laufe der Zeit haben sich die Erwartungen und Anforderungen an Schule und Lehrkräfte verändert – in der Stadt auf andere Art als auf dem Land.

„Wir haben sicher andere Herausforderungen als eine kleine Schule auf dem Land“, ist Karl Wimmer, Direktor der Mittelschule St. Pölten-Wagram, überzeugt. Seine Kollegin, Birgit Sibral, die die Musik-Mittelschule Tulln leitet, ergänzt, dass Schulen in der Stadt aus ihrer Sicht aber auch große Vorteile haben.

Als solche erachtet die Tullner Schulleiterin die direkte Nähe ihrer Schule im Zentrum der 14.500-Einwohner-Stadt zu einer Menge an Freizeitangeboten. In Zeiten, in denen Statistiken zufolge immer weniger Kinder schwimmen können – auch weil Schulen nicht immer Schwimmbäder in erreichbarer Nähe haben –, bietet sich in Tulln ein breites Sportangebot. Ein Eislaufplatz, ein Hallenbad und ein Naturfreibad sind nur wenige Gehminuten von der Schule entfernt. „Das bringt große Vorteile für den Unterricht und bietet Möglichkeiten für Exkursionen, ohne dass wir (öffentliche) Verkehrsmittel dafür brauchen“, meint Sibral.

Zu den Besonderheiten einer Schule in der Stadt zählt laut Wimmer, dass die Schul-Arbeit anonymer ablaufe. Während auf dem Land jeder jeden kennt, sehen einander in seiner Mittelschule in der rund 62.000 Einwohner zählenden Landeshauptstadt viele Kinder am ersten Schultag zum ersten Mal. Einige Eltern treffen nie aufeinander und lernen auch die Lehrkräfte ihrer Kinder nicht kennen.

15 Brennpunktschulen in NÖ-Städten

Wimmer ist überzeugt, dass „seine“ Schule in St. Pölten-Wagram noch einmal spezielle Herausforderungen birgt. Er bezeichnet sie klar als „Brennpunktschule“. Gemeint ist damit eine Schule, in der zu sozialer Benachteiligung führende Faktoren wie Armut oder Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich oft auftreten.

Die Bezeichnung ist allerdings umstritten. Nicht zuletzt, weil sie aus Sicht der Organisation „Teach for Austria“ Stereotype transportiert. Besser erscheinen den Mitgliedern der Organisation die Bezeichnungen Indexschulen oder Schulen mit besonderen Herausforderungen. Zu finden sind solche in Städten – neben St. Pölten etwa auch in Wiener Neustadt. In Summe gibt es in Niederösterreich rund 15 solcher Standorte.

Herausfordernd erachtet Wimmer im Schulalltag seiner Bildungsstätte die sprachlichen Barrieren. Zahlreiche Kinder und Jugendliche bringen zudem einen großen Rucksack mit – nicht wenige wachsen in schwierigen Familienverhältnissen auf. Am Schulalltag beteiligen sich viele Eltern nicht, berichtet Wimmer.

„Viele kommen nicht zu Elternabenden, etwa weil sie nicht Deutsch als Erstsprache sprechen und Angst haben, dass sie nichts verstehen“, erzählt der Direktor. Sprachliche Schwierigkeiten bestehen in seiner Schule auch bei den Schülerinnen und Schülern. In St. Pölten-Wagram treffen Kinder aus vielen unterschiedlichen Ländern aufeinander. Viele sind erst seit Kurzem in Österreich. Die Lehrkräfte seien stark damit beschäftigt, vielen Kindern die deutsche Sprache zu lernen. Fachlicher Unterricht sei da oft weniger möglich, als es den Lehrkräften lieb ist, weiß Wimmer.

Dass sich die Erwartungen an Schule sowie Lehrkräfte über die Jahre verändert haben, berichtet auch Sibral. In „ihre“ Musik-Mittelschule Tulln gehen rund 300 Kinder und Jugendliche. Konflikte oder Gewalt kennt sie von ihrem Standort „zum Glück“ nur vereinzelt und im Kleineren. Die Schule ist bei Familien über die Stadt Tulln hinaus gefragt – vor allem aufgrund ihres Musik- und Sprachen-Schwerpunktes.

Von bis zu 70 Anmeldungen können pro Jahr etwa nur 25 musikalisch talentierte Kinder aufgenommen werden. In der Elternarbeit bemerkt die Tullner Schulleiterin die gegenteilige Entwicklung wie ihr St. Pöltner Kollege. An ihrer Schule merken die Lehrkräfte, dass sich viele Eltern stärker einbringen. „Es ist schön, wie sich Eltern Mühe geben, sich beteiligen und an den musikalischen wie sprachlichen Erfolgen ihrer Kinder interessiert sind“, meint sie.

Bräuchte mehr Schulsozialarbeit

Rein aus Sprachlichem, Mathematischem oder Naturwissenschaftlichem besteht das Lernen und Lehren nicht. „Die Erziehungsarbeit in der Schule ist im Laufe der Jahre viel mehr geworden“, erzählt Wimmer. Andere Lehrkräfte bestätigen, dass das keineswegs nur für Schulen mit besonderen Herausforderungen gilt. Täglich Thema sind etwa digitale Medien, die aus Wimmers Sicht große Vorteile bringen, aber auch Bewusstseinsbildung und Aufklärung in einem völlig neuen Feld nötig machen.

Sibral erzählt, dass die Kinder und Jugendlichen Themen, die sie beschäftigen, von zuhause oder aus dem Freundeskreis mit in die Schule nehmen. Das Angebot der Schulsozialarbeit werde in der Mittelschule Tulln gut genutzt. Mehr Angebot für die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen wünscht sie sich jedoch genauso wie ihr Kollege aus St. Pölten.

39 Prozent wechseln in BHS

Kraft geben den Lehrkräften, laut Wimmer, die vielen kleinen und großen Erfolgserlebnisse. „Es ist schön, wenn man bei den Schülerinnen und Schülern Verbesserungen bemerkt oder wenn man von einem Arbeitgeber hört, wie gut sich einer unserer ehemaligen Schüler macht“, erzählt Wimmer.

Schön sei es auch zu sehen, wenn eine oder einer der Schüler nach der Mittelschule weiter in eine Höhere Schule geht. Ganz Niederösterreich betrachtet, besuchen nach der Mittelschule rund sieben Prozent der Schüler weiter ein Gymnasium. In eine berufsbildende Höhere Schule wechseln rund 39 Prozent von denen, die die Unterstufe in einer Mittelschule gemacht haben.

Um den Kindern und Jugendlichen beim Einschlagen ihres weiteren Weges zu helfen, wird in der Mittelschule St. Pölten-Wagram ein besonderer Schwerpunkt auf Berufsorientierung gelegt. Doch auch Zusatzfähigkeiten sollen die Kinder und Jugendlichen hier lernen: Italienisch und Spanisch werden als Freifächer angeboten. Ab dem nächsten Jahr soll in einem Pilotversuch an der Schule, die rund 210 Kinder und Jugendliche besuchen, auch Wirtschaftsbildung unterrichtet werden.

Eine Herausforderung von Schulen in der Stadt und auf dem Land gleichermaßen ist die sich zuspitzende Personalsituation. Sibral hat bisher alle Stellen besetzen können. Auch Wimmer konnte sich glücklich schätzen. In den kommenden Jahren geht er jedoch davon aus, dass es schwieriger wird, gute Lehrkräfte zu bekommen.

Um in einer Mittelschule in der Stadt unterrichten zu können, braucht es laut Wimmer Geduld, Ausdauer, Empathie und Toleranz gegenüber anderen und allen Kulturen. Dass man gerne mit Kindern arbeitet, ist für Wimmer die Grundvoraussetzung, um Lehrerin oder Lehrer werden zu können. Aus Sibrals Sicht ist das der beste Beruf: „Ich würde mich sofort wieder dafür entscheiden.“