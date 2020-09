Zugleich pocht die Diözesansportgemeinschaft Österreichs (DSGÖ) weiter auf die gemeinsam mit zahlreichen Einrichtungen erhobene Forderung nach einer täglichen schulischen Bewegungseinheit. Man sei für tägliche Bewegungseinheiten, da sie Körper und Geist zugutekomme, so DSGÖ-Vorsitzender Sepp Eppensteiner aus Steinakirchen/Forst. Kinder bräuchten Bewegung, damit sie gesund und körperlich fit bleiben. Bewegung steigere darüber hinaus die geistige Fitness und biete in Coronazeiten jungen Menschen ein Stück Normalität.

Anlass der Wortmeldung der DSGÖ war ein "Sport-Gipfel", zu dem Bildungsminister Heinz Faßmann am vergangenen Donnerstag geladen hatte. Unter dem Titel "Umsetzung von Bewegung und Sport an Österreichs Schulen im Schuljahr 2020/21" wurde u.a. über Möglichkeiten einer raschen Umsetzung der täglichen Bewegungseinheit in Kindergärten, Volks- und Pflichtschulen gesprochen. Zitiert wurde Bildungsminister Faßmann in Medienberichten allerdings nur mit allgemeinen Aussagen zum Thema Schulsport: "Bewegung ist für alle Kinder wichtig. Deswegen bieten die Schulen ab Herbst wieder regulären Sportunterricht an. Häufen sich die Corona-Infektionszahlen, wird Bewegung und Sport beispielsweise ins Freie verlegt, nicht aber abgesagt."

Eppensteiner lud indes Schulen wie Behörden ein, in Kontakt mit Pfarren zu treten, die etwa Pfarrhofgärten oder Sportplätze bei Bedarf für die täglichen Bewegungseinheiten zur Verfügung stellen können. Glaube und Sport seien schließlich gute Allianzpartner. Um die Bewegungsfreude Heranwachsender zu fördern, gelte es laut Frank und Eppensteiner aber nicht nur die Schule in die Pflicht zu nehmen: Auch die Eltern würden Verantwortung dafür tragen, den Sport als Impuls für Lebensfreude, Gesundheitsvorsorge und Charakterbildung zu nutzen.

An dem "Sport-Gipfel" im Bildungsministerium hatten u.a. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel, Sport-Austria-Präsident Hans Niessl, die Dachverbandsvertreter Peter McDonald (Sportunion), Siegfried Robatscher (ASVÖ) und Peter Korecky (ASKÖ) teilgenommen.