Der Katholische Familienverband bietet hier ein Angebot: den beliebten Omadienst, der in ganz Niederösterreich verfügbar ist. Alexandra Schadinger, Omadienst-Referntin der größten parteiunabhängigen Familienorganisation des Landes, betont: „Unsere Leihomas bringen Ruhe, Gelassenheit und Erfahrung auch in diesen ungewissen Zeiten. Sie bieten individuelle, zuverlässige und liebevolle Betreuung. Der Omadienst ist an die Bedürfnisse der Familie angepasst.“

Infos: Alexandra Schadinger, Familienverband der Diözese St. Pölten, Schreinergasse 1, 3100 St. Pölten, Tel. 02742 / 35 42 03 oder per Mail: info-noe@familie.at