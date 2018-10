Nachdem Dateien Inhalte von immer höherer Komplexität und Qualität speichern müssen, wächst auch der Speicherplatzbedarf. Höhere Video-Auflösung durch HD oder Digitalkameras mit immer mehr Megapixel bewirken eine Vervielfachung des Speicherplatzbedarfs.

Waren vor 30 Jahren noch Speichermedien mit wenigen Hundert Kilobyte üblich, fassen heute gängige Datenträger wie USB-Sticks oder Blueray Discs das Zigtausendfache. Die gute Nachricht in diesem Kontext: Speichermedien kosten durch den technologischen Fortschritt immer weniger. Sollte also der Speicherplatz am Computer knapp werden, helfen kostengünstig zusätzliche Festplatten.

Neben lokalen Speichermedien wie Festplatten sind Cloud-Speicher eine beliebter werdende Alternative. Da immer mehr unserer digitalen Geräte mit dem Internet verbunden werden, können Daten auch auf Servern abgelegt werden, um den lokalen Speicherbedarf niedriger zu halten. Datensicherung und Wartung können dann zentral verwaltet werden und selbst beim Verlust von Laptop oder Handy sind die Daten nach wie vor in der Cloud abrufbar.