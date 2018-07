Speckstein, auch Talkschiefer oder Steatit genannt, ist ein Naturstein, der durch hydrothermale Prozesse (wandeln wasserreiche, biogene Reststoffe in flüssige, feste oder gasförmige Kohlenstoffträger um) bei der Zersetzung von basischen und magnesiumreichen Gesteinen entsteht und fast weltweit abgebaut wird. Reiner Speckstein besteht bis zu 100 % aus Talk und ist einfach mit dem Fingernagel ritzbar, darüber hinaus gibt es weitere Varianten mit unterschiedlichen Magnesit- und Penninit-Anteilen.

Das Material hat eine sehr lange Geschichte in seiner Verwendung: Die alten Mesopotamier stellten Rollsiegel aus Speckstein her, und auch in der Antike wurden Gebrauchsgegenstände daraus gefertigt. Im frühen Mittelalter war es ein beliebtes Handelsprodukt in Europa und wurde zur Herstellung verschiedenster Gefäße verwendet.

Wegen seiner geringen Härte ist es leicht zu bearbeiten und ideal für bildhauerische Arbeiten, auch ohne größere körperliche Anstrengung. Es können dabei die gleichen Werkzeuge wie für die Holzbearbeitung verwendet werden.

Aus finnischem Speckstein kann man übrigens Steinöfen herstellen, welche eine sehr gute Wärmespeicherung haben.