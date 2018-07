In naturnahen und vielfältigen Gärten können Kinder im Unterricht besonders gut lernen. Indem sie Lebensräume untersuchen, Pflanzen erforschen und Tiere im Freien beobachten, erwerben sie auf anschauliche Weise lebendiges Wissen. Was noch wichtiger ist: Sie entwickeln eine Beziehung zu Lebewesen, zu ihrem Schulgarten, ihren gepflegten Pflanzen oder zum Baum, unter dem sie in Lernpausen entspannen.

Ganz nach dem Motto: Was ich anfasse und begreife, das kenne ich und was ich kenne, kann ich (wert-)schätzen. Wenn das Lernen im Freien keine Sondersituation ist, sondern regelmäßig draußen unterrichtet wird, lassen sie sich kaum noch ablenken, sondern bleiben durch gut geplante Aufgaben und Übungen bei der Sache. Wen sie selbst Hand anlegen können, wird Unterricht zum aktiven Lernerlebnis. Und sozusagen nebenbei fördert das Geschicklichkeit und körperliche Gesundheit. Es lohnt sich also, Kinder draußen nicht nur spielen und rasten zu lassen, sondern den Garten zum grünen Klassenzimmer zu machen.