Die ältesten gesicherten Funde stammen vom Neandertaler und wurden in der Gudenushöhle (Kremstal) und unter weiteren nahegelegenen Felsüberhängen entdeckt. Möglicherweise noch ältere Funde, die aus den Schottern der Urdonau im Marchfeld stammen, sind in der Forschung sehr umstritten. Bei den Funden aus der Gudenushöhle handelt es sich um Steingeräte, die in einer für den Neandertaler ganz typischen Technik hergestellt wurden. Knochenfunde dieser frühen Menschen haben wir nämlich keine gefunden.

Bei der Technik werden Steine mit gezielten Schlägen zerlegt, die scharfen Kanten können zum Schneiden, Schleifen, Sägen, Schnitzen und so weiter eingesetzt werden. Vermutlich besuchte der Neandertaler wiederholt diese Höhle vor rund 70.000 Jahren, um dort zu lagern.

Der Neandertaler lebte als Großwildjäger in kleinen Gruppen und verschwand vor rund 40.000 Jahren mit dem Auftreten des modernen Menschen in Europa.