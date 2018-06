Das Siedegebäck, das wir heute als Faschingskrapfen kennen, hat eine lange Geschichte. Die Zubereitung von Schmalzgebäck an Festtagen lässt sich bis ins alte Rom zurückverfolgen. Aus dem Mittelalter sind im Donauraum Erwähnungen eines Schmalzgebäcks mit dem Namen „crapho“ überliefert. In einer Wiener Kochordnung aus dem Jahr 1486 werden sogar eigens „Krapfenpacherinnen“ erwähnt.

Im 18. Jahrhundert waren mit Marmelade gefüllte Krapfen eine äußerst beliebte Luxusspeise der Wiener Oberschicht. Im Zuge des Wiener Kongresses im Jahre 1815 sollen an die zehn Millionen Krapfen bei Empfängen und Bällen verspeist worden sein. Aber auch in der bäuerlichen Bevölkerung waren Krapfen (in unterschiedlichen Varianten) ein wichtiger Teil der Festtagsspeisen.

Dass wir heute den Krapfen mit der Faschingszeit verbinden, hängt vermutlich nicht nur damit zusammen, dass der feine Krapfen auf den Bällen des Wiener Bürgertums zur Tradition geworden war. An die Faschingszeit schließt ja bekanntlich die Fastenzeit an, und es macht durchaus Sinn, dass sich die Bevölkerung vor dieser Zeit der Beschränkung mit den nährstoffreichen Krapfen stärkte.