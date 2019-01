Seit dem 16. Jahrhundert gibt es den Brauch, dass rund um den 6. Jänner Kinder als „die heiligen drei Könige“ verkleidet die Häuser der Menschen besuchen, Gottes Segen wünschen und für Menschen in Not sammeln. Die berühmten Zeichen „20 – C + M + B – 19“ stehen im Übrigen für Christus Mansionem Benedicat. Das heißt: Christus segne dieses Haus – auch im neuen Jahr.

Pater Johannes Paul Chavanne, Institut für Liturgiewissenschaft und Kirchenmusik an der Hochschule Heiligenkreuz