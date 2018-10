Die Energiebilanz von batteriebetriebenen Geräten entscheidet über deren durchgängige Nutzungsdauer. Unser neuer Bachelor-Studiengang Robotik behandelt dieses Thema im Hinblick auf den Betrieb mobiler Roboter. Diese benötigen Energie für die Versorgung von Aktoren (Antriebselementen) und Sensoren sowie für rechenintensive Aufgaben im Prozessor (Berechnungen zur Orientierung und Navigation der Roboter).

Ob Energie für das Rechnen verloren geht? Energie kann in einem geschlossenen System nur umgewandelt, also erhalten werden (Energieerhaltungssatz der Physik).

Für die Berechnungen geht zunächst keine Energie verloren. Der Prozessor wird mit elektrischer Energie versorgt. Diese wird aufgrund der durchgeführten Operationen in den Transistoren in Wärmeenergie umgewandelt. Die Prozessoren können dabei beträchtliche Temperaturen bis zu 100 Grad aufweisen. Die Abwärme steigt mit der Anzahl der ausgeführten Rechenoperationen linear, mit steigender Versorgungsspannung sogar quadratisch an. Dauerhaft höhere Temperaturen wirken sich jedoch negativ auf die Lebensdauer der Recheneinheit aus.

Damit die Temperatur nicht zu stark ansteigt, muss diese überschüssige Wärmeenergie extern abgeführt werden, zum Beispiel durch einen Lüfter. Außerdem wird die Versorgungsspannung der Prozessortechnologien stetig abgesenkt, um damit die Rechenperformance sowie die Energiebilanz von Mikroprozessoren zu steigern.