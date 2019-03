Im Unterschied zum Festnetztelefon eines ganzen Haushalts sind wir durch Handys vor allem individuell (und nicht als größere Gruppe) erreichbar. Mit ihrer Möglichkeit zur multimodalen Kommunikation (also Sprache, Text und Bild) haben vor allem Smartphones das Zeit/Ort-System der Koordination von Interaktionen verändert. Dies ermöglicht auf der einen Seite mehr Flexibilität, z. B. bei der Terminplanung, stellt aber die bisher vorhandene Norm der genauen zeitlichen Terminvereinbarung und Pünktlichkeit in Frage.

Generell lässt sich durch die zunehmende Verbreitung von neuer multimodaler Mobilkommunikation das Bedürfnis vieler Menschen auch nach neuen Regeln und einem „richtigen“ Umgang damit feststellen. Diese neuen Regeln werden allerdings lokal spezifisch und unterschiedlich je nach Zusammensetzung der Gruppe ausverhandelt. Privatsphäre, Sicherheit, aber auch Gruppenzugehörigkeit und persönliche Autonomie und Entfaltung sind hierbei wichtige Themen.

Fest steht, dass das Mobiltelefon bzw. Smartphone zu einem selbstverständlichen Bestandteil unserer Kommunikation geworden ist. Es erscheint kaum noch möglich, ein Teil der Gesellschaft zu sein, ohne dass man an dieser Form der Interaktion teilnimmt. Ein Regime des Smartphones, also das Gefühl, nicht mehr anders und ohne Smartphone leben zu können, entsteht. Wir haben es aber selbst in der Hand.

Studien zum bewussten Widerstand und Verzicht auf soziale Medien und Mobilkommunikation zeigen, dass es in gewissen Gruppen bereits schicker ist, gar nicht mehr auf diesem Weg zu kommunizieren.

Zumindest sollten wir uns andere Wege der Kommunikation nicht verbauen und für die jeweilige Situation auch die richtige und passende Form der Kommunikation einsetzen können.

