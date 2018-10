Die durchschnittliche Lebenserwartung ist in Österreich in den letzten 40 Jahren um zehn Jahre gestiegen. Dies ist zum einen dem medizinischen Fortschritt und zum anderen dem steigenden Wohlstand zu verdanken. Wenn es so „langsam“ weitergeht, steht uns noch ein weiter Weg bis zum unendlichen Leben bevor.

Dabei wurde der Beweis für ewiges Leben bereits vor mehr als zehn Jahren erbracht und 2009 mit einem Nobelpreis gewürdigt. Ciliophora, auch Wimpertierchen genannt, sind einzellige Lebewesen, die sich unendlich oft teilen können und dadurch ihr Leben ständig von Neuem beginnen können.

Nun besteht der Mensch aber bekanntlich aus mehr als einer Zelle und diese unterscheiden sich auch noch in Art, Funktion und Aussehen. Und genau darin liegt das Problem, denn das Altern ist bei uns Menschen ein komplexer Vorgang, welcher aus unzähligen und teilweise noch unbekannten Einzelprozessen besteht. Bis alles erforscht ist, wird daher noch einige Zeit vergehen, in der wir unser endliches Leben genießen können.