Die Geschichte der Weihnachtskekse lässt sich unterschiedlich lange zurückverfolgen – je nachdem, ob die Form, die Zutaten oder der Anlass in den Mittelpunkt gestellt werden. Kleines Gebäck ist bereits aus der römischen Antike bekannt. In verschiedenen Religionen gibt es besonderes Gebäck zu Feiertagen, zum Beispiel die Hamantaschen zum jüdischen Purim-Fest.

In mittelalterlichen Klöstern entstanden zu Weihnachten Bäckereien, die stärker gewürzt und länger haltbar waren als Brot. Darauf verweisen noch Namen wie „Bischofsbrot“ und „Klosterkipferl“. Gewürze wie Zimt, Ingwer und Vanille waren jedoch über Jahrhunderte hinweg sehr teuer. Zucker wurde im Lauf des 19. Jahrhunderts auch in Österreich hergestellt, und Backpulver gibt es hier seit der Zeit um 1900 zu kaufen. Ebenfalls erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden eiserne Küchenherde mit Backöfen serienmäßig produziert.

Kleine Bäckereien waren zunächst eher in städtisch-bürgerlichen Kreisen verbreitet, im Zusammenhang mit dem Tee- und Kaffeekonsum. Auf den Bauernhöfen auf dem Land, vor allem in Westösterreich, wurde zu Weihnachten Kletzenbrot aus Roggenmehl gebacken. Lebzelten mit Honig herzustellen war hingegen ein eigenes Gewerbe. Im 20. Jahrhundert wurden dann Rezepthefte großer Lebensmittelhersteller und Tipps auf den Rückseiten der Backpulverpäckchen zu beliebten Quellen für neue Kekssorten.

Mittlerweile zählen Teegebäck und Weihnachtsbäckerei zu den vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus dokumentierten „traditionellen Lebensmitteln in Österreich“. In den hiesigen großen Supermarktketten ist schon Monate vor der Adventzeit Lebkuchensaison, und in anderen europäischen Ländern wird Lebkuchen ohnehin rund ums Jahr gekauft und gegessen.