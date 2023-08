Mariensäule gesegnet: Dankbarkeit in Stein gemeißelt

„Mariensäulen wurden zum Dank für die Hilfe, die Maria zugeschrieben wurde, errichtet. Die Gefahren, in denen Maria geholfen hat, waren einerseits geistig-geistlicher Natur – die Bedrohung und Gefährdung des katholischen Glaubens. Andererseits ging es um den Sieg im Krieg gegen die Türken oder um den Schutz vor der übermächtig eingebrochenen Pest“, erklärt Dechant Michael Wagner gegenüber dem „Sonntag“.

Der Pfarrer des Pfarrverbandes Göllersbachpfarren mit den fünf Pfarren Bergau, Breitenwaida, Göllersdorf, Großstelzendorf und Sonnberg freut sich besonders darüber, dass die frisch renovierte Mariensäule in Göllersdorf am 15. August gesegnet werden konnte. Säule 1731 errichtet und Maria gewidmet„Die Göllersdorfer Säule ist zum Ende der Pest 1713 versprochen und 1731 errichtet worden und Maria gewidmet. In der Gestaltung greift sie aber Elemente von Dreifaltigkeitssäulen auf. Sie ist wie eine dreiseitige Pyramide gegliedert, es sind drei Heiligenstatuen und drei vertikale Ebenen“, unterstreicht der Pfarrer. Warum Maria dargestellt und angerufen wurde? „Maria, die ganz Reine, begeistert. Die Bibel beschreibt in der Offenbarung des Johannes beispielsweise die Frau, die mit dem Drachen kämpft und auf dem Mond steht, umgeben von einem Sternenkranz.“

Die Säulen stellen auch eine Erinnerung daran dar, dass wir in den großen Zeitnöten auf Gott verwiesen sind, so Wagner. Und: „Wir glauben ja heute oft, dass wir Menschen alles in der Hand haben. Aber für allen menschlichen Einsatz, der da nötig ist, braucht es auch den Segen und die Hilfe Gottes: für die richtigen Ideen und Intuitionen, für ein gutes Miteinander, für den richtigen Zeitpunkt.“

Ob es heutzutage, nach dem Ende der Corona-Pandemie, noch neue Mariensäulen brauchen könnte? „Darüber kann man nachdenken“, stimmt Pfarrer Wagner zu. Und: „Hier in Göllersdorf ist die aktuelle Renovierung auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, für den glimpflichen Verlauf der Seuche bei uns zu danken.“