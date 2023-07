Der Segen fährt immer mit

Ob Kinderwagen, Scooter, Bobbycar, Trettraktor, Fahrrad, Rollator oder doch das Auto: Rund um den Schutzpatron aller Reisenden, dem heiligen Christophorus, laden viele Pfarren am 23. Juli wieder zu Fahrzeugsegnungen.Unterstützung für Sozialprojekte Gleichzeitig wird wieder ein Zehntelcent pro unfallfreiem Kilometer für die diesjährige Christophorus-Aktion der MIVA gesammelt, die besonders landwirtschaftlichen Projekten in aller Welt zugutekommt. Der Krieg in der Ukraine, aber auch die Folgen der Klimaerwärmung haben gezeigt, wie verwundbar das internationale System der Nahrungsmittel-Versorgung ist. Eine dezentrale, auf kleinbäuerliche Betriebe gestützte Landwirtschaft wird immer wichtiger.

Unterstützt wird beispielsweise „Sevadham Shampura Mission“, ein Sozialprojekt in der Diözese Sagar in Indien. Für Kinder und Jugendliche, die keine Familien haben oder nicht bei ihrer wohnen können, wurden hier ein Waisenhaus, ein Jugendwohnheim und diverse Schulen errichtet. Um die Kosten überschaubar zu halten, betreibt die Initiative eine kleine Agrarwirtschaft. Nun soll ein neuer Traktor zum Preis von etwa 20.000 Euro angeschafft werden.

Eine andere Initiative ist der Dorfentwicklungs-Verein „Diamani Kouta“ im Senegal, der Aus- und Weiterbildung organisiert. In eigenen Naturschutzprojekten werden zudem Arbeitsplätze angeboten. Zum Transport verschiedener Produkte hat die Initiative die MIVA um die Finanzierung eines Lastenmotorrads ersucht, das rund 2.500 Euro kostet.

Nähere Infos gibt es unter www.miva.at.