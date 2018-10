„Ich sag’ immer, dass der Sekt der bessere Wein ist!“ Lacht Karl Steininger. Und weiß, wovon er spricht. Schließlich hat der Langenloiser schon 1989 seinen ersten (Probe-)Jahrgang abgefüllt – im selben Jahr, als ein paar Straßen weiter ein anderer Langenloiser auch begonnen hat, Sekt zu machen: Willi Bründlmayer. „Wir wussten aber gar nichts voneinander!“, erinnert sich Karl Steininger.

29 Jahre später gehören beide längst zu den renommiertesten Sektmachern (Nieder-)Österreichs. Der eine mit seinen Bruts, der andere mit seinen Sorten. „Ich war“, sagt Karl Steininger, „auch der Erste, der die Sorte und den Jahrgang aufs Etikett geschrieben hat.“

Ein guter Jahrgang für einen guten Sekt

Weil: Ein guter Jahrgang mache auch einen guten Sekt. Das sei wie beim Wein, erklärt der Winzer, der auch schon Grappa und Rotwein und eine Beerenauslese aus seinen Trauben gemacht hat. Sein Sekt sei eben kein Marken-Sekt, der immer gleich schmeckt. „Bei mir weiß man, dass der Riesling-Sekt 2013 so schmeckt und 2014 anders.“

Dazu wird im Sektkeller der Steiningers („du brauchst einen Weinkeller zum Weinmachen und einen eigenen Keller zum Sektmachen“) nach einer ganz speziellen, „elementar“ genannten Methode „versektet“ – und zwar ausschließlich mit dem natürlichen Zucker der Traube. Gereift wird in der Flasche – wie auch ein Viertel weiter, bei Else Zuschmann und Peter Schöfmann im Weinviertler Martinsdorf, die gerade ihren ersten Bio-Sekt etikettiert haben und mit alten Reben und frühen Lesen hochwertige Sekte machen.

Karl Steininger in Langenlois hat dagegen – schon wieder als Erster – seine Sekte auch nach der Lage ausgewählt. „Der erste war ein Riesling Heiligenstein – das ist auch die beste Weinlage“, so Steininger. „Wir machen ja erst Wein und nach drei Jahren mit viel Aufwand Sekt.“

Den Aufwand will man auch am 22. Oktober, dem offiziellen Tag des Sektes herzeigen – nicht nur bei der Sektgala in der Wiener Nationalbibliothek. Sondern auch im Weingut. „Das ist wie beim Weinfrühling“, meint Karl Steininger, „jetzt fängt die Saison an!“