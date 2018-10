Der Weg zum Wallfahrtsort Maria Taferl im Bezirk Melk ist ein malerischer. Angekommen in der Katastralgemeinde Reitern genießt man einen wunderschönen Blick auf das Schloss Artstetten. Doch eines wird auch klar: Wer hier kein Auto besitzt oder generell nicht mehr mobil ist, kommt beinahe unmöglich von A nach B.

Und so saß auch eines Tages vor einigen Jahren Heinrich Strondl, Bürgermeister von Maria Taferl, im Wartezimmer seines Hausarztes. „Ich habe in die Reihen geschaut und verschiedene Leute von der Gemeinde gesehen, die ich lange kenne, und mich gefragt, wie sie hierhergekommen sind“, erinnert sich Strondl, der weiß, dass viele solche Termine nur wahrnehmen können, wenn sie jemand fahren kann.

Den Gemeindebus gab es, also musste nur noch ein Fahrer gefunden werden. Einige haben sich gemeldet, doch nur einer ist immer noch unterwegs: der 76-jährige Josef Gangl.

Außer dem Schulbus und dem Kindergartenbus, der von der Gemeinde aus organisiert worden ist, gäbe es sonst keine Möglichkeit, ohne Auto Besorgungen zu machen, sagt Gangl.

Arzttermine macht das Seniorentaxi möglich

Hauptsächlich brauchen die Kunden Gangl, damit sie Arztbesuche wahrnehmen können. Aber auch für Einkäufe oder Frisörbesuche holt Gangl die Leute gegen einen kleinen Unkostenbeitrag von drei Euro ab —

egal, von wo. „Würde er das nicht ehrenamtlich machen, wäre es nicht möglich, das so billig anzubieten“, sagt Strondl. „Er ist da wirklich vorbildlich!“

Das Schönste ist für Gangl, dass er bei seiner Aufgabe „raus kommt“ und die Leute sehr froh darüber sind, dass es ihn gibt: „Das zeigen sie auch.“ „Was täten wir ohne dich, sagen sie meistens“, ergänzt Brigitte Gangl lächelnd.

Die Idee zum Seniorentaxi kam von Heinrich Strondl (rechts im Bild), Ortschef von Maria Taferl. Josef Gangl (links) sorgt seit einigen Jahren für sicheren Transport. | Anna Faltner

Gangl kommt aber auch sonst oft raus, wie es seine Frau schmunzelnd sagt: „Wenn ich einen Besuch ausmachen möchte, ist es unmöglich!“ Gangl selbst ist nämlich auch im Gemeinderat tätig, Mitglied des Kameradschaftsbundes und Obmann des Seniorenbundes. Etwa drei Mal in der Woche ist er als Taxifahrer unterwegs und chauffiert drei bis vier Personen, je nachdem, was gerade ansteht. Der 76-Jährige hat mit seiner Ehefrau zwei erwachsene Söhne und auch Enkerl. So wohnen drei Generationen und ein Hund in dem ehemaligen Haus der Schwiegereltern von Gangl. „Und da wird es nie fad“, sagt er lachend.

Neben dem Taxidienst bleibt Zeit für Enkerl

Lange hat Josef Gangl mit seiner Familie in Wien gelebt, bis er vor vielen Jahren nach Maria Taferl gezogen ist. Seit 2003 ist er in wohlverdienter Pension. Davor arbeitete er in Wien in verschiedensten Jobs, war zum Beispiel auch zehn Jahre lang Kraftfahrer. Dass er jetzt im Ruhestand viel Zeit für seine Enkelkinder hat, genießt er besonders: „Für meine eigenen Kinder war damals nicht so viel Zeit, weil ich ja immer gearbeitet habe.“

Unter seinen Fahrgästen sind ausschließlich Stammgäste, die er alle schon lange kennt. Die bringt er nicht nur unfallfrei von A nach B, sondern hat auch immer ein offenes Ohr für sie während der Fahrten. „Da wird immer geredet. Ich kenne die ganzen Krankheiten“, sagt der Pensionist lachend.

Würdigung für Einsatz in der Gemeinde

Gangl ist ein bescheidener Mann und sichtlich froh, so vielen Menschen helfen zu können. Umso schöner ist es, dass das Seniorentaxi auch schon niederösterreichweit Beachtung bekommen hat. In der Kategorie „Klimaschutz, Mobilität und Umwelt“ hat das Projekt eine besondere Würdigung beim „NÖ Dorf- und Stadterneuerung Projektwettbewerb 2015“ erhalten. „Die habe ich in Empfang nehmen dürfen“, sagt Gangl stolz, der bei der feierlichen Preisverleihung dabei war.

Der Seniorentaxifahrer Josef Gangl bringt vor allem seine Kundschaft zum Einkaufen oder zu Arztterminen | Tyler Olson/Shutterstock.com

Neben seinem Dienst im Achtsitzer der Gemeinde und der Zeit, die er seiner Familie widmet, steht auch in den Vereinen Arbeit für Gangl an. Erst vor Kurzem organisierte der Pensionist einen Ausflug mit den Senioren, wo es mit der Himmelstreppe nach Mariazell ging.

Seit mehr als zwölf Jahren ist der 76-Jährige mittlerweile Obmann des Seniorenbundes.

Dass sein Einsatz auch hier wertgeschätzt wird, zeigte sich, als er für seine langjährigen Verdienste das Silberne Ehrenzeichen vom Seniorenbund und der Volkspartei Niederösterreich überreicht bekam. Wenn Gangl so dahinerzählt, versteht man seine Frau, die nur schwer einen Termin für Besuche findet. Er spricht nämlich schon wieder von der Organisation der Adventfeier des Kameradschaftsbundes. „Und dann ist das Jahr eh schon wieder fast g’rennt!“ Klar ist aber für ihn: „Solange ich fit genug bin, werde ich Taxi fahren!“