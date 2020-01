Die „Senior Expert“-Zertifikate wurden von Senioren-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, IMC FH Krems Geschäftsführerin Ulrike Prommer sowie Kollegiumsleiter Martin Waiguny verliehen. „Mich freut es außerordentlich und es macht mich stolz, die neuen „Senior Experts“ auszeichnen zu dürfen. Der Wissensdrang und die Neugier der Seniorinnen und Senioren begeistern mich. Die Lust auf neue Erkenntnisse und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen halten jung“, führte die Landesrätin im Rahmen der feierlichen Zertifikatsverleihung aus.

Ehrenamt im Mittelpunkt

„In diesem 3. Lehrgang stand das ehrenamtliche Engagement ganz im Mittelpunkt. Dies war uns insofern wichtig, da gerade die ältere Generation ganz wesentlich bei der Gestaltung des generationenübergreifenden Zusammenlebens in einer Gemeinde beiträgt. Die Offenheit für neues Wissen und die Bereitschaft, die eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen an die jüngeren Generationen weiterzugeben, sind sehr wertvoll für eine Gemeinschaft“, so Teschl-Hofmeister.

Acht Module, Umsetzbarkeit in der Praxis

In den acht Modulen, angelehnt an die Kernkompetenzen der IMC FH Krems „Wirtschaft, Digitalisierung & Technik, Gesundheit und Life Sciences“, konnten die Senioren ihr Wissen in verschiedensten Themengebieten vertiefen und erweitern – eines der Hauptziele war dabei, dass die neu gewonnenen Kenntnisse für die Teilnehmenden auch in ihrem ehrenamtlichen Engagement, beispielsweise bei Vereinen oder in der Gemeinde, gut in die Praxis umsetzbar sind.

„Mit diesem hochwertigen Bildungsangebot vereinen wir alle Generationen am Campus Krems und es sollen sich Menschen in der zweiten Lebenshälfte angesprochen fühlen, die neue Tätigkeits- und Engagementfelder für sich entdecken wollen, als auch diejenigen, die schon engagiert sind und nicht auf die Aneignung von vertieftem Wissen und Kompetenzen in verschiedenen Disziplinen verzichten wollen“, erklärt Ulrike Prommer, Geschäftsführerin der IMC Fachhochschule Krems.

Nächster Lehrgang im November

So sollen auch zukünftig Senioren an der IMC FH Krems die Möglichkeit haben, ihre Kompetenzen und ihr Wissen in ihrer nachfamiliären und nachberuflichen Lebensphase zu erweitern. Der nächste Weiterbildungslehrgang der SeniorInnenUNI soll daher ab November 2020 starten. Besonders ist dabei, dass auch Alumni der ersten drei Kohorten wieder Lehrveranstaltungen besuchen können.