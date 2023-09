Das Servitenkloster lädt nach Gutenstein ein

Pater Gregor Oberguggenberger ist in Osttirol auf einem Bergbauernhof aufgewachsen. 1954 wurde er in Innsbruck zum Priester geweiht, später kam er in die Pfarre Rossau nach Wien. Dort war der Servit 37 Jahre lang Religionslehrer. Bis er 78 Jahre alt war, hat er die Pfarre geleitet. Seit 2016 ist er im Servitenkloster am Mariahilfberg Wallfahrtsseelsorger. „Ich möchte sagen: Ich bin einfach da“, führt er aus. Und: „Beim Beten, beim Essen, beim Aushelfen.“ Im Juni ist Pater Gregor 95 Jahre geworden.

Auf ein noch nicht so langes Leben kann Pater Joseph Okoli, der Prior des Klosters am Mariahilfberg, zurückblicken. Er wurde 1976 in Nigeria geboren, kam für das Studium nach Innsbruck und wurde 2013 in Wien zum Priester geweiht.

Seit 2016 lebt Pater Joseph im Kloster am Mariahilfberg, seit 2021 ist er Prior. Als Pfarrvikar ist er auch in der Pfarre Gutenstein eingesetzt. Außer Pater Gregor und Pater Joseph leben noch Pater Gerhard und Pater Philipp im Kloster. Wichtig sind für die Patres die Marienfeste. Sie begleiten die Wallfahrerinnen und Wallfahrer, die zu ihnen kommen, mit Beichten und heiligen Messen. „Es ist ein Wahnsinn bei uns, denn es ist einfach schön“, schwärmt Pater Joseph und er spricht eine Einladung an alle aus, zum Mariahilfberg zu kommen. Täglich wird um 11 Uhr (am Sonntag auch um 9 Uhr) eine Messe gefeiert.

Wallfahrtsgruppen können eigene Messen anmelden. Tel.: 02634/72 63 oder bei Pater Joseph: 0676/49 195 19.

www.mariahilfberg.at