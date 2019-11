Ein Stofftier für die Nichte, ein Hemd für den Papa und Konzert-Karten für den Bruder: Der Advent steht vor der Tür und viele Niederösterreicher befinden sich bereits auf der Jagd nach dem perfekten Geschenk. Hinter den Packerln, die man zu Weihnachten unter den Christbaum legt, können aber auch Tücken lauern, ist Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl überzeugt. Von Umtausch-Hindernissen, über Gutschein-Ungereimtheiten bis hin zum Online-Betrug. Genau deshalb sei es wichtig, sich auf das Kaufen in der Vorweihnachtszeit vorzubereiten, meint Schnabl.

"Helfen können da der Konsumentenschutz des Landes, der Verein Pro Konsument und die Watchlist Internet", weiß der Sozialdemokrat. Die wichtigsten Fragen und Tipps zusammengefasst:

Was tun, wenn das Geschenk doch nicht gefällt oder doch nicht passt?

Nicht immer lässt sich der Geschmack der Liebsten ganz richtig einschätzen. Falls das Packerl unterm Christbaum nicht die gewünschte Begeistertung auslöst, hilft nur der Umtausch. Der ist allerdings eine reine Gefälligkeit des Händlers. Sandra Nowak vom Verein Pro Konsument rät, beim stationären Handel bereits beim Kauf die Bedingungen des Umtausches auszumachen - und schriftlich festzuhalten. "Am besten lässt man sich auf der Rechnung vermerken, wie lange man das Geschenk umtauschen kann. Damit man dann auch etwas in der Hand hat." Ein Rücktrittsrecht von einem (Kauf-)Vertrag gibt es, wie Bernhard Jungwirth von "Watchlist Internet" erklärt, auch online. Es gilt 14 Tage - mit einigen Ausnahmen wie Flugtickets oder Konzert-Karten. "Und auch nur, wenn die Waren nicht genutzt wurden."

Dürfen Gutscheine befristet sein?

Die Antwort ist ja, weiß Nowak. "Aber die Befristung muss angemessen sein", ergänzt sie. Der Spielraum ist demnach groß. Hat ein Gutschein keine Befristung, gilt er 30 Jahre. Wer sich im Geschäft, von dem er einen Gutschein bekommen hat, doch nichts findet, bekommt übrigens im Normalfall nicht einfach das Geld zurück. "Ein Barablöse von Gutscheinen ist nicht möglich", betont Nowak.

Was bedeuten Gewährleistung und Garantie?

Die Begriffe gilt es zu unterscheiden. Gewährleistung ist etwas Gesetzliches, erklärt Nowak. Sie tritt in Kraft, wenn ein Geschenk einen Mangel aufweist. "Das Unternehmen kann es dann entweder reparieren oder tauschen. Das ist dem Unternehmen überlassen", erklärt Nowak. Garantie hingegen ist gesetzlich nicht geregelt. Sie besteht neben der Gewährleistung. "Das ist eine freiwillige Zusage des Unternehmens", weiß sie.

Hab ich eine Garantie, dass das online gekaufte Geschenk bis Weihnachten ankommt?

"Beim Online-Kauf kann man es zur Bedingung machen, dass ein Geschenk etwa bis 23. Dezember ankommt", weiß Jungwirth. Wird das nicht eingehalten, ist der Kaufvertrag nichtig.

Wie kann ich es verhindern, auf Fake-Shops im Netz reinzufallen?

"Wichtig ist es, bei auffällig günstigen Preisen skeptisch zu sein", nennt Jungwirth den wichtigsten Tipp. Ein sehr billiges Angebot kann oft eine Falle sein. Gleichzeitig sei es ein Merkmal eines seriösen Online-Shops, dass dort mehrere Zahlungsmöglichkeiten angeboten werden.

Folder mit Tipps liegt auf Gemeindeämtern auf

Zusammengefasst sind alle Tipps auch in einem Folder, der Konsumenten vor all diesen Tücken beim Geschenke-Kauf schützen soll. Dieser wird auf den Gemeindeämtern in Niederösterreich aufgelegt.