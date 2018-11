Am Sonntag startet Niederösterreich wieder in den Advent. Diese Zeit ist nicht nur durch Besinnlichkeit, sondern auch durch die Suche nach Geschenken für seine Liebsten geprägt. Das Weihnachtsfest ist nah – online, telefonisch und zu Fuß begibt sich das „Christkind“ wieder auf Einkaufstour.

LHStv. Franz Schnabl, oberster Konsumentenschützer des Landes NÖ: „Der Verein Pro Konsument hilft durch die Tücken, die speziell im Weihnachtsgeschäft Online-Betrüger verstärkt auf den Plan rufen und Umtausch-Hindernisse und Gutschein-Streitfragen mit sich bringen können.“

Zudem unterstütze die Lebensmittelkontrolle des Landes NÖ sicheres Einkaufen durch ihre Schwerpunktkontrollen. Schnabl danke den Kontrolloren für ihre akribische Arbeit, die es ermöglicht gesundheitsschädliche Produkte aus dem Verkehr zu ziehen, damit der Weihnachtseinkauf die Weihnachtsstimmung nicht trübt: „Für die Konsumenten erlangt der bewusste und nachhaltige Kauf von Produkten immer höheren Stellenwert. Dabei sind die Österreicher bedacht darauf Plastik und übermäßiges Verpackungsmaterial zu vermeiden. Aber auch fair Produziertes und Regionales erlebt einen Aufschwung.“

Kontrollen um Qualität zu gewährleisten

Dipl.-Ing. Walter Mittendorfer, Abteilung für Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle, beschreibt anhand der Schwerpunkt-Kontrollen 2017/2018, die zur Produktpalette des Spielzeugs durchgeführt wurden, die Wirkungsweise der Lebensmittelkontrolle: „Während bei den Prüfungen im Jahr 2017 hauptsächliche Unzulänglichkeiten bei der Erstellung der Konformitätserklärung festgestellt wurden, mussten 2018 gleich mehrere Aspekte aufgezeigt werden, die die Gesundheit des Verbrauchers bzw. Anwenders gefährden können. Gerade Fernost-Produkte wurden in der vergangenen Prüf-Periode überdurchschnittlich beanstandet und mussten aus dem Verkehr gezogen werden.“

Bei Tests zur Sicherheit von Modepuppen, Spielzeugscootern, Spielzeugbuggys und akustischem Spielzeug wurden von Kennzeichnungsmängeln, über Erstickungsgefahr fördernde Kleinteile, fruchtbarkeitsschädigende, verbotene Weichmacher bis hin zu gehörschädigende akustische Grenzwertüberschreitungen festgestellt. „Geprüfte, mit Gütesiegel versehene Produkte zu kaufen schützt vor diesen Unzulänglichkeiten von billigst produzierten No-Name-Produkten“, so Mittendorfer weiter.

Onlinesicherheit

Gerade in der Weihnachtszeit boomt auch wieder der Onlinekauf, weiß Mag. Sandra Nowak vom Verein Pro Konsument: „Das Internet, das es uns ermöglicht bequem von der Couch zu bestellen beherbergt auch sehr viele unseriöse Anbieter, die den vermeintlich stressfreien Kauf zum Ärgernis werden lassen. Das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen, das strenge Prüfkriterien an die zertifizierten Shops anlegt, schützt vor diesen wirksam.“

Zudem gelte es stets darauf zu achten beim Bezahlvorgang eine sichere und verschlüsselte Internetverbindung zu nutzen, bei allzu gut klingenden Angeboten hellhörig zu werden und Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen regelmäßig zu prüfen, um auf etwaige unautorisierte Abbuchungen rechtzeitig reagieren zu können. Wenn der Kauf eines Artikels in der Nähe möglich sei, so Nowak weiter „hat das den Vorteil, dass dieser persönlich abgeholt, dabei besichtigt und in bar bezahlt werden kann.“