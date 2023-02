So beschenken sich Niederösterreichs Paare

Werbung

Der Valentinstag spaltet jedes Jahr die Gemüter: Die einen finden ihn romantisch, die anderen sehen ihn als reine Geldmacherei. Das zeigt auch eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts “Marketagent”. Die fünf Begriffe, die von den Österreicherinnen und Österreichern am meisten mit dem 14. Februar in Verbindung gebracht werden sind kommerziell (von 80,6% der Menschen), übertrieben (72,2%), kitschig (71,4%), romantisch (66,3%) und traditionell (62,3%).

"Bei Rosen lautet die Devise nachzufragen, ob es welche aus österreichischer Produktion gibt."

Laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer werden aber immerhin 71 Prozent der niederösterreichischen Männer und 68 Prozent der niederösterreichischen Frauen ihre Liebsten morgen beschenken. Dabei geben die Schenkfreudigen durchschnittlich rund 55 Euro aus. Insgesamt sollen so laut WKNÖ rund 35 Millionen Euro für den Valentinstag ausgegeben werden, und somit mehr als im Vorjahr. Da waren es 30 Millionen Euro.

Am häufigsten werden laut der Wirtschaftskammer in Niederösterreich Blumen geschenkt. 56 Prozent greifen zum Geschenke-Klassiker. Besonders beliebt sind dabei laut der Landwirtschaftskammer Tulpen, Rosen und Gerbera.

Karin Lorenzi, vom Bundesverband der Österreichischen Gärtner, erklärt dazu: "Wer auf heimische Qualität setzen möchte, sollte auf Tulpen und Frühlingsblüher, wie Primeln oder Narzissen, setzen. Bei Rosen lautet die Devise nachzufragen, ob es welche aus österreichischer Produktion gibt". Neben Blumen sind auch Pralinen (31%) und Parfums oder Kosmetikartikel (17%) bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern beliebte Geschenke.

Teuerung betrifft auch Valentinstag

Die Wirtschaftskammer fragte die Menschen im Bundesland auch, wer sie denn bei ihren Geschenken inspirieren würde. 63 Prozent gaben dabei an, durch das Bummeln in Geschäften inspiriert worden zu sein. 42 Prozent fanden im Internet Geschenksideen und jeweils 15 Prozent gaben an, durch Freunde oder Soziale Medien zum Schenken gebracht worden zu sein.

Die Teuerung macht aber auch vorm Valentinstag nicht halt. So waren bei der Umfrage der Wirtschaftskammer für 18 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die hohen Preise ein Grund, aufs Schenken zu verzichten. Wer aber trotz Einsparungen seinen Liebsten eine Freude machen mag, muss nicht verzagen. Laut der Umfrage von “Marketagent” freuen sich immerhin 16 Prozent der Befragten auch sehr über einen selbstgeschriebenen Liebesbrief.